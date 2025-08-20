No dia 19 de agosto, o secretário responsável pela região do Entorno do Distrito Federal, Pábio Mossoró, recebeu o subsecretário de Energia, Telecomunicações e Cidades Inteligentes da Secretaria-Geral de Governo, Renato Lyra, junto à gerente de Cidades Inteligentes, Tássia Rafaela Araújo. O propósito da visita foi mobilizar os municípios da Região Metropolitana do Entorno para que participem do 1º Workshop do Plano Goiás Inteligente, agendado para a próxima sexta-feira, 22, em Goiânia.O evento está programado para ocorrer das 8h às 12h, no Auditório Mauro Borges, localizado no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Até agora, oito dos 13 municípios da Região Metropolitana já confirmaram sua participação. Para o secretário Pábio Mossoró, essa adesão revela o compromisso de uma significativa parte dos gestores com a integração regional, apesar de ainda haver necessidade de aumentar a participação geral.O Plano Goiás Inteligente visa implementar ações em áreas estratégicas como mobilidade urbana, sustentabilidade, segurança pública, energia, governança e envolvimento da cidadania. Além do workshop, ocorrerá à tarde a 10ª Reunião Estratégica Regional – Connected Smart Cities, das 13h30 às 17h, também no Palácio Pedro Ludovico.Plano Goiás InteligenteEsse programa representa uma iniciativa inovadora voltada para modernizar a administração pública nos 246 municípios de Goiás, utilizando tecnologia, dados e indicadores internacionais, como as normas ISO e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).A proposta consiste em fornecer diagnósticos personalizados que possam aumentar a eficácia na criação de políticas públicas em nível municipal e estadual.Renato Lyra mencionou que a metodologia permitirá um maior nível de precisão nas ações governamentais:Serviço1º Workshop do Plano Goiás InteligenteData: 22/08/2025 (sexta-feira)Horário: das 8h às 12h – Auditório Mauro Borges – Palácio Pedro Ludovico Teixeira, GoiâniaPúblico-alvo: Pontos focais municipais