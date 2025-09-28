Um evento realizado neste sábado (27) pelo deputado distrital Roosevelt Vilela aglutinou milhares de profissionais da corporação, que expressaram gratidão pelas nomeações e medidas implementadas pelo GDF.O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, participou, neste sábado (27), de um almoço organizado pelo deputado distrital Roosevelt Vilela para reconhecer o trabalho do Governo do Distrito Federal (GDF) em favor do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF).Entre os anos de 2019 e 2025, o líder do Executivo fez a nomeação de mais de 1.600 soldados e, no ano anterior, autorizou a maior redução de interstício já registrada na história da corporação, beneficiando mais de 2.800 militares.Em abril deste ano, o governador declarou a realização de um novo concurso para reforçar o quadro de servidores do CBMDF, em decorrência das aposentadorias ocorridas na corporação. A primeira promoção do ano de 2025 foi realizada no dia 30 de março, promovendo 588 praças, variando de subtenentes a cabos. Durante a cerimônia de homenagem, o deputado Roosevelt enfatizou que poucos políticos realmente cumprem seus compromissos, ressaltando que o governador tem honrado suas promessas. “Assim como prometeu as escolas cívico-militares. Além disso, destaco a importância do projeto que leva instrutores às escolas cívico-militares para formar jovens de 15 e 16 anos como adestradores de cães, oferecendo perspectivas de profissão e renda”, afirmou.De acordo com ele, iniciativas desse tipo geram orgulho e demonstram resultados tangíveis do governo.