O Goiás Turismo está levando as opções turísticas do estado para a Feira Internacional de Turismo (FIT), o maior evento do setor na América Latina, a convite da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).Apenas dois estados brasileiros foram escolhidos pela Embratur para promover suas atrações na FIT 2025, que ocorrerá de 27 a 30 de setembro em Buenos Aires, Argentina. Goiás também estará presente na FIT Par, no Paraguai, de 10 a 12 de outubro de 2025, como parte do Plano Brasis, uma iniciativa de promoção internacional da Agência.Atrações turísticasO Goiás Turismo destacará o Rio Araguaia, a Chapada dos Veadeiros, a Rota dos Pireneus, a Região das Águas Quentes, Cristalina e Goiânia, além do Mapa do Turismo. A participação acontecerá no Pavilhão Brasil, um espaço dedicado à criação de oportunidades de negócios, parcerias estratégicas e projeção do futuro do setor.O presidente da autarquia, Roberto Naves, declarou: “Participar da FIT 2025 é uma chance para que Goiás mostre ao mundo suas riquezas naturais, culturais e gastronômicas. Estamos prontos para atrair novos investimentos, aumentar nossa presença internacional e converter o potencial turístico de Goiás em mais geração de emprego e renda”.Plano BrasisO Brasis é o Plano Internacional de Marketing Turístico 2025-2027 da Embratur, que busca estabelecer o Brasil como um destino reconhecido globalmente por sua diversidade e por oferecer experiências autênticas e sustentáveis.A estratégia visa aumentar o fluxo de turistas estrangeiros, reforçar a presença do Brasil em regiões estratégicas, gerar receitas, valorizar produtos de alto valor agregado, diminuir desigualdades regionais e fortalecer o turismo como um motor de desenvolvimento sustentável.Feira Internacional de TurismoA FIT 2025 é o principal ponto de encontro do setor, trazendo profissionais e o público em geral para estabelecer contatos de negócios, encontrar novos distribuidores e acompanhar as tendências do mercado turístico. O evento será realizado de sábado (27/09) até terça-feira (30/09), no La Rural, Pavilhão Ferial de Buenos Aires.Nesta edição, a FIT América Latina focará em conectividade inter-regional, inovação e sustentabilidade. Em 2024, o evento contou com 1.700 expositores de 51 países e recebeu 43 mil visitantes, com organizadores antecipando números ainda mais significativos para este ano.As rodadas de negócios no formato FIT B2B e amplas oportunidades de networking, com a presença de países, destinos, operadoras, atacadistas, redes de hotéis, transportadoras e milhares de visitantes, fazem da feira uma plataforma ideal para apresentar produtos e serviços a líderes do setor.