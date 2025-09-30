Esse novo serviço comunitário permitirá que os moradores solicitem o plantio gratuito de mudas nativas do Cerrado em suas casas ou condomínios, com o apoio técnico do Brasília Ambiental e do Movimento Comunitário do Jardim Botânico (MCJB).Com a intenção de fomentar a restauração ecológica e a conscientização ambiental durante o Mês do Cerrado, o Instituto Brasília Ambiental, em colaboração com o Movimento Comunitário do Jardim Botânico, inaugura o serviço Disque-Cerrado na Região Administrativa do Jardim Botânico-DF. Essa iniciativa faz parte do Projeto Ação Oikos, situado no Centro de Práticas Sustentáveis (CPS), e busca conectar os habitantes urbanos à preservação ativa do bioma Cerrado.O serviço oferece a todos os moradores da área a oportunidade de solicitar, sem custo, o plantio de até três mudas nativas do Cerrado por CPF. As mudas são cultivadas no próprio CPS, e uma equipe técnica qualificada realiza o plantio, fornecendo também uma cartilha informativa com orientações sobre os cuidados essenciais para garantir o crescimento saudável da planta.Como funciona o serviçoOs interessados devem preencher um formulário eletrônico, que está disponível através do link oficial do projeto: Formulário Disque-Cerrado. O solicitante deve inserir suas informações e indicar o local preferido para o plantio. A iniciativa é estruturada para fazer uso eficiente dos recursos disponíveis. A equipe irá até a área requisitada sempre que houver pelo menos 10 mudas a serem plantadas em um raio de um hectare.O plantio segue as diretrizes técnicas para a conservação do meio ambiente, incluindo a abertura e fertilização do berço, a aplicação de um gel especial que permite o plantio em qualquer época do ano, a cobertura com vegetação seca e a irrigação inicial. Após esse processo, o indivíduo ou condomínio recebe a cartilha educativa com dicas sobre como regar e controlar pragas, como formigas.Por que plantar uma muda do Cerrado?A ação de plantar uma árvore nativa vai além da beleza visual. É uma contribuição prática ao meio ambiente e à comunidade. Cada árvore madura tem a capacidade de absorver aproximadamente 25 kg de dióxido de carbono anualmente, proporcionando sombra, frutos, e contribuindo para a diminuição de ruídos e temperaturas, além de ajudar a prevenir erosões e inundações ao absorver a água da chuva.No contexto do Jardim Botânico, essa iniciativa se torna ainda mais significativa. A área é uma das raras zonas urbanas que conta com uma infraestrutura focada em educação ambiental e produção sustentável. Com sua baixa densidade populacional e extensas áreas verdes, configura um ambiente ideal para a reconexão com a natureza e a valorização do bioma Cerrado, que é um dos mais ameaçados no Brasil.*Com informações do Instituto Brasília Ambiental