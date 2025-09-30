A terceira edição da feira #NoEntornoTem já tem seu local definido: será realizada no Estacionamento do Complexo Cultural da Feira da Torre de TV, em Brasília. A escolha desse novo local foi comunicada durante uma reunião na segunda-feira (29/09) com os municípios envolvidos.Essa mudança é uma resposta a uma localização estratégica, que fica próxima à Rodoviária do Plano Piloto e cercada por locais de grande movimento nos finais de semana, como a Feira da Torre, o Clube do Choro e o Planetário.A feira contará com cobertura total, assegurando que a programação aconteça normalmente, independentemente das condições climáticas, nos dias 18 e 19 de outubro. De acordo com Pamella Miranda, gerente de Integração Interfederativa da Secretaria do Entorno do Distrito Federal (SEDF-GO), a decisão visa proporcionar maior conforto e acessibilidade ao público.Feira #NoEntornoTemA entrada é gratuita e não há necessidade de inscrição antecipada: é só chegar e aproveitar. Entre as atrações, estão uma praça de alimentação com iguarias típicas goianas, um espaço agro com produtos para venda e degustação, uma área de artesanato e estandes de municípios, que apresentarão roteiros turísticos, produtos e suas particularidades locais. Haverá também uma área exclusiva para crianças se divertirem, sem custos.Participam desta edição: Abadiânia, Águas Lindas, Alexânia, Cidade Ocidental, Cocalzinho, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso e, pela primeira vez, Alto Paraíso, famosa por ter parte da Chapada dos Veadeiros.Na próxima reunião, será feito o sorteio para definir a disposição dos estandes, mantendo o planejamento original dos municípios. A expectativa é que a nova localização, aliada às atrações do Complexo da Torre, amplie ainda mais o público em comparação às edições passadas.Os participantes poderão obter mais informações no site do evento e no Instagram @noentornotem.Serviço3ª edição da Feira #NoEntornoTemData: 18 e 19 de outubroLocal: Estacionamento do Complexo Cultural da Feira da Torre de TV, BrasíliaAtrações: Praça de alimentação com comidas goianas, Espaço agro, artesanato, turismo e lazer infantilEntrada livre, sem necessidade de inscrição