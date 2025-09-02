Os agricultores familiares que desejam participar do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA Goiás) 2025 têm até o próximo sábado (06/09) para apresentar suas propostas. As inscrições devem ser feitas exclusivamente através da Plataforma PAA Goiás, que está disponível no site oficial da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).PAA GoiásCom um investimento inédito de R$ 30 milhões, proveniente do programa Protege Goiás, esta edição do programa será conduzida na modalidade de Compra com Doação Simultânea. Essa iniciativa proporciona a aquisição da produção dos agricultores familiares, que será doada a instituições sociais e a famílias em vulnerabilidade, em colaboração com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).Uma das inovações deste ano é o ranqueamento municipalizado, que garante que ao menos oito produtores de cada município recebam aprovação para suas propostas. Além disso, novos itens foram adicionados à lista de produtos que podem ser comercializados, incluindo leite, queijo muçarela, pitaya, filé de tilápia, jabuticaba, tempero caseiro e frutos do extrativismo vegetal, como baru, macaúba e mangaba.Cada agricultor poderá comercializar até R$ 15 mil em produtos, que englobam hortaliças, frutas, alimentos processados e produtos extrativos. Essa abordagem visa tornar o programa mais inclusivo e descentralizado, ampliando as oportunidades em diversas regiões do estado.Para mais detalhes, os interessados podem entrar em contato com a unidade local da Emater Goiás mais próxima.