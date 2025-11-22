A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) já prestou mais de 3 milhões de atendimentos médicos desde 2022 nas seis policlínicas estaduais, facilitando a regionalização da saúde ao oferecer cuidados diferenciados mais próximos do povo goiano.Além das 25 grandes instituições hospitalares em localidades estratégicas, as policlínicas oferecem à comunidade consultas em 23 especialidades médico, serviços multiprofissionais, exames e procedimentos de média complexidade. Quatro entre as seis unidades contam ainda com serviços de hemodiálise.Policlínicas de SaúdeAs Policlínicas de Saúde estão situadas nas cidades de Goianésia, São Luís de Montes Belos, Formosa, Posse, Quirinópolis e cidade de Goiás. Informações da SES-GO indicam um aumento notável no número de atendimentos realizados anualmente por essas unidades.Em 2022, as seis policlínicas realizaram 103,2 mil consultas médicas. Até agosto deste ano, a cifra de atendimentos alcançou 156,6 mil. O total de exames simples e especializados subiu de 307,1 mil em 2022 para 498,7 mil nos primeiros oito meses deste ano.O Governo de Goiás também está em processo de finalizar e colocar em funcionamento mais três Policlínicas nos municípios de Mozarlândia, Mineiros e Campos Belos.A construção da unidade de Mozarlândia está com 40% do trabalho concluído. As que ficam em Mineiros e Campos Belos estão apenas no início da obra. O secretário de Estado da Saúde de Goiás, Rasível Santos, destaca que as Policlínicas de Saúde têm a função de acolher e oferecer cuidados de qualidade à população mais perto de suas residências, evitando os transtornos das longas deslocações.Além de serem importantes para atendimentos especializados, essas unidades também funcionam como centros de diagnóstico.Elas realizam exames como raios X, endoscopia, tomografia, mamografia, colonoscopia e ressonância magnética, entre outros. O secretário ressalta que esses exames possibilitam a prevenção e a detecção precoce de várias doenças, inclusive o câncer. A Policlínica de Saúde da Região do Entorno, localizada em Posse, também possui um Centro de Especialidades Odontológicas, que oferece à população da área a realização de procedimentos odontológicos mais complexos.O Serviço de Hemodiálise está disponível nas unidades em Posse, Goianésia, Formosa e Quirinópolis. A inclusão dessa terapia representa uma significativa melhoria para os pacientes com doenças renais crônicas, que agora têm acesso a atendimentos mais próximos de suas residências, seguros e humanizados.