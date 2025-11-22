O governador Ibaneis Rocha realizou, neste sábado (22), uma visita às obras de expansão do pronto-socorro do Hospital de Brazlândia (HRBz). Essa é a primeira grande reforma na infraestrutura desde a fundação da unidade, que está sendo realizada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) e que gera cerca de 160 postos de trabalho diretos e indiretos. Com um investimento em torno de R$ 20,2 milhões, este projeto representa uma estratégia importante para aumentar a capacidade de atendimento da rede pública de saúde.



Ibaneis Rocha esteve nas obras de expansão do pronto-socorro do Hospital de Brazlândia, que quase triplicará a capacidade de atendimento dessa instituição de saúde | Foto: Renato Alves/Agência Brasília. Para o governador, essa obra é de grande relevância para a região. Ibaneis Rocha ressalta que Brazlândia é a cidade mais distante do centro da capital, mas que teve um crescimento significativo nos últimos anos e continuará a crescer com um projeto de expansão habitacional que está aguardando aprovação no Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot).



Expansão

O plano de expansão do pronto-socorro prevê a renovação das áreas de Odontologia Ambulatorial, Análises Clínicas, Agência Transfusional e da subestação elétrica. Além disso, está prevista a construção de uma nova unidade de Cirurgia Ambulatorial.



Para isso, aproximadamente 1,3 mil m² de estruturas antigas serão demolidas, dando espaço para aproximadamente 10 mil m² de nova construção, sendo 2.880 m² destinados a edificações e mais de 6,1 mil m² para um novo estacionamento. A área total de operação do hospital aumentará de 5 mil m² para 6 mil m².



Investimentos

O Governo do Distrito Federal (GDF) tem realizado investimentos consideráveis para fortalecer a rede pública de saúde em Brazlândia. Além da ampliação do pronto-socorro do Hospital Regional de Brazlândia (HRBz), a comunidade de Chapadinha será beneficiada com a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) 5, que atenderá cerca de 5,5 mil pessoas. Este projeto, realizado pela Novacap, foi finalizado com um investimento superior a R$ 5,5 milhões.



A nova unidade oferecerá vacinação, farmácia e atendimento completo das equipes de Saúde da Família (eSF), com consultas e encaminhamentos conforme as demandas da população. A UBS também contará com serviços de odontologia, equipada com duas cadeiras para atendimento ao público. O espaço poderá atender cerca de 300 pacientes diariamente.



Essas intervenções fazem parte de um conjunto de investimentos do GDF destinados à ampliação e modernização dos espaços voltados ao atendimento de urgência, emergência e aos níveis de atenção primária e secundária, totalizando R$ 524.170.071,70 em todo o Distrito Federal.

A reforma, coordenada pela Novacap, é a primeira grande intervenção estrutural na unidade, que terá seu atendimento aumentado três vezes e receberá novos serviços médicos; as iniciativas do GDF ampliam a capacidade assistencial da rede pública de saúde.