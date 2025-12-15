Segundo a secretaria, esse aumento é resultado de melhorias implementadas nas unidades e da ampliação na quantidade de refeições oferecidas. Entre os restaurantes beneficiados estão os localizados em Gama, Santa Maria e Riacho Fundo II.





Objetivos para 2026

A projeção é que o total de refeições cresça em 2026 com a introdução do jantar e também com o atendimento nos domingos e feriados nas unidades de Ceilândia, Estrutural e Sol Nascente. Atualmente, entre os 18 restaurantes comunitários, 15 já oferecem as três refeições diárias — café da manhã (R$ 0,50), almoço (R$ 1) e jantar (R$ 0,50). No ano seguinte, essas unidades passarão por reformas para atualizar suas estruturas e aumentar a oferta de refeições.



O total ultrapassa os 14 milhões de refeições do ano anterior; espera-se um crescimento em 2026.Os 18 restaurantes comunitários na região do Distrito Federal disponibilizaram mais de 17 milhões de refeições em 2025. Isso representa cerca de 3 milhões a mais em comparação ao ano passado. As informações são da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), responsável pela gestão desses espaços.