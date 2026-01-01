O Governo de Goiás, neste ano, melhorou a qualidade de vida, educação e trabalho para 77,3 mil indivíduos ao disponibilizar atendimentos integrados em oftalmologia em várias regiões do estado.A iniciativa assegurou acesso a consultas médicas, exames especializados, encaminhamentos para acompanhamento ambulatorial e realização de cirurgias, além da distribuição gratuita de óculos pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), através do Programa Olhar para Todos, do Goiás Social.Desse total, 48,9 mil são alunos de 119 escolas da rede pública estadual, atendidos na capital e na cidade de Aparecida de Goiânia, enquanto 28,4 mil pessoas pertencem à comunidade em geral, de 26 municípios de todas as regiões do estado, assistidas durante as ações do Goiás Social.O programa proporciona acolhimento e a realização de testes de visão, como acuidade visual, autorrefração, tonometria, retinoscopia e retinografia, além de produzir um laudo médico que pode ser utilizado para a orientação do paciente a atendimentos especializados, se necessário, através do sistema de Regulação da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).Casos de emergência são prontamente direcionados para o Centro de Referência em Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás (Cerof-UFG). O Cerof-UFG colabora com o Goiás Social, que também inclui as Secretarias de Estado da Saúde e da Educação (SES-GO e Seduc-GO) e a OVG.O Programa Olhar para Todos foi inaugurado em novembro de 2024, com um investimento de mais de R$ 25 milhões proveniente do Tesouro Estadual, e visa promover a saúde ocular dos alunos da rede estadual de ensino através de avaliações oftalmológicas, diagnósticos, acompanhamento especializado e a entrega gratuita de óculos.Dentre os estudantes atendidos pelo programa, 13,3 mil receberam receitas para óculos, enquanto 2,7 mil foram encaminhados ao Cerof-UFG.O Olhar para Todos é um dos serviços oferecidos também durante os eventos móveis do Goiás Social, que proporcionam atendimentos em saúde, atualização de documentos e benefícios sociais, entre outros, nas áreas rurais do Estado.Em 26 municípios atendidos este ano, até novembro, o programa contabilizou 28,4 mil atendimentos a indivíduos de todas as idades, desde bebês até idosos. Destes, 7,3 mil pessoas foram direcionadas para cuidados especializados e 14,5 mil receberam óculos com a devida receita médica.