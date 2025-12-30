Arrecadação do município de Formosa. Reprodução:TCM-GO

Formosa-GO caminha para ultrapassar a arrecadação registrada no ano passado, conforme indicam os dados parciais de 2025. Até o mês de outubro, o município já havia arrecadado aproximadamente R$ 442,5 milhões, demonstrando um desempenho fiscal positivo e acima da média da região. Planaltina-GO arrecadou R$ 434 milhões, até outubro/25. Os dados são do Tribunal de Contas dos Municípios-GO.Tradicionalmente, os últimos meses do ano concentram um volume maior de receitas, sobretudo em razão do ingresso de transferências constitucionais, como parcelas do Fundo de Participação dos Municípios, ICMS, IPVA e outros repasses obrigatórios. Esses recursos costumam reforçar significativamente o caixa municipal no encerramento do exercício financeiro.Diante desse cenário, a expectativa é de que, com a continuidade da arrecadação própria e o incremento das transferências no fim do ano, Formosa-GO supere o total arrecadado no ano anterior. A administração de Gustavo Marques entregou a prefeitura com receita de R$ 506,5 milhões em 2024.