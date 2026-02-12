Aqueles que pretendem aproveitar os blocos de carnaval no Distrito Federal contarão com um reforço e gratuidade no sistema de transporte público coletivo, entre sábado (14) e terça-feira (17). O Vai de Graça estará disponível das 0h de sábado até as 23h59 de terça-feira, permitindo que os usuários utilizem todas as linhas de ônibus e o metrô gratuitamente. A isenção de tarifas está detalhada no Decreto 46.924, de 28 de fevereiro de 2025.A frota de ônibus receberá um reforço de 110 veículos para aumentar a quantidade de viagens oferecidas aos passageiros durante os dias de Carnaval, principalmente na dispersão dos eventos. Ao longo do dia, o incremento na frota será feito de acordo com a demanda.Devido aos pontos facultativos determinados para segunda (16) e terça (17), a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) permitiu que as empresas ajustem a oferta de viagens nas linhas que atendem a Esplanada dos Ministérios, as áreas com instituições de ensino e o Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).Na quarta-feira (18), a operação dos ônibus retorna ao normal, com reforço na operação entre 11h e 13h, em decorrência do início do expediente em órgãos públicos locais e federais, às 14h.Segundo a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF), a programação carnavalesca no DF abrangerá regiões como Plano Piloto, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Planaltina, Gama, Sobradinho, Águas Claras, Riacho Fundo, São Sebastião, Cruzeiro, Guará, Estrutural, Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante, Jardim Botânico, Fercal e Água Quente, promovendo a descentralização das atividades culturais e aumentando o acesso da população ao carnaval de rua.14/2 (sábado): programação de sábado, com reforços nos horários de dispersão (finalização) e ao longo do dia, conforme a demanda;15/2 (domingo): programação de domingos e feriados, com reforços nos horários de dispersão (finalização) e ao longo do dia, conforme a demanda;16/2 (segunda-feira): programação de dia útil, com ajustes devido ao ponto facultativo, especialmente para linhas que circulam pela Esplanada dos Ministérios e instituições de ensino, além de reforços nos horários de dispersão (finalização) e ao longo do dia, conforme a demanda;17/2 (terça-feira): programação de sábado, também com flexibilização para as linhas que atendem a Esplanada, instituições de ensino e SIA, além de reforços nos horários de dispersão (finalização) e ao longo do dia, conforme a demanda;18/2 (quarta-feira): programação normal de dia útil, com atenção especial entre 11h e 13h, em razão do início do expediente público, às 14h.14/2 (sábado)Das 5h30 às 23h30, todas as estações estarão abertas para embarque e desembarque;Das 23h30 à 1h do dia 15/2, apenas a Estação Central estará acessível para embarque e desembarque, enquanto as demais estarão abertas apenas para desembarques;15/2 (domingo)Das 7h às 23h30, todas as estações estarão disponíveis para embarque e desembarque;Das 23h30 à 1h do dia 16/2, apenas a Estação Central estará acessível para embarque e desembarque, com as demais limitadas a desembarques apenas;16/2 (segunda-feira)Das 5h30 às 23h30, todas as estações estarão disponíveis para embarque e desembarque;Das 23h30 até 1h do dia 17 de fevereiro, somente a Estação Central estará acessível para embarque e desembarque, enquanto as demais estarão abertas apenas para desembarques;17 de fevereiro (terça-feira)Das 5h30 às 23h30;18 de fevereiro (quarta-feira)Das 5h30 às 23h30.