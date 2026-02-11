No Brasil, milhões de litros de água se perdem diariamente antes de chegarem às torneiras. No entanto, em Goiás, a Saneago se destaca como a primeira empresa do país a atingir a meta de redução de perdas de água na distribuição, conforme estabelecido pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico.
A nova legislação determina que as empresas de saneamento cheguem, até 2033, a um máximo de 25% de perdas. A Saneago já ultrapassou esse limite, operando com uma taxa de 22%, quase a metade da média nacional de 40%.
A diminuição das perdas de água requer a implementação de tecnologia e uma gestão eficaz.
A conquista é resultado de um conjunto de estratégias: hidrômetros de alta precisão, válvulas inteligentes, monitoramento em tempo real e ações rigorosas para combater vazamentos e ligações irregulares.
Menos perdas, mais segurança hídrica
Com cinco meses de seca anualmente, Goiás demanda um cuidado extra na administração da água. “A Saneago estabeleceu uma cultura de eficiência interna, minimizando o desperdício e promovendo uma maior sustentabilidade econômica, social e ambiental. A redução da água perdida durante a distribuição se traduz em um suprimento maior para a população”, declara Soavinski.
Goiânia tem o menor índice entre as capitais
Goiânia se destaca com um índice ainda mais significativo: 11%, o menor entre todas as capitais do Brasil. A cidade é uma das duas únicas que atingiram o padrão de excelência em perdas de água, conforme estipulado pela Portaria nº 490/2021 do Ministério do Desenvolvimento Regional.
Reconhecimento nacional
Devido ao seu desempenho, a capital de Goiás foi agraciada com o prêmio Casos de Sucesso em Saneamento Básico 2024, concedido pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), na categoria “Atingimento das Metas de Perdas de Água”.
Apesar do reconhecimento, a Saneago continua a investir para diminuir ainda mais as perdas e aumentar a segurança hídrica em todo o estado. O compromisso é com a universalização dos serviços, a preservação ambiental e a garantia de água de qualidade para todos.
