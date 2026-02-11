No Brasil, milhões de litros de água se perdem diariamente antes de chegarem às torneiras. No entanto, em Goiás, a Saneago se destaca como a primeira empresa do país a atingir a meta de redução de perdas de água na distribuição, conforme estabelecido pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico.A nova legislação determina que as empresas de saneamento cheguem, até 2033, a um máximo de 25% de perdas. A Saneago já ultrapassou esse limite, operando com uma taxa de 22%, quase a metade da média nacional de 40%.A diminuição das perdas de água requer a implementação de tecnologia e uma gestão eficaz.A conquista é resultado de um conjunto de estratégias: hidrômetros de alta precisão, válvulas inteligentes, monitoramento em tempo real e ações rigorosas para combater vazamentos e ligações irregulares.Com cinco meses de seca anualmente, Goiás demanda um cuidado extra na administração da água. “A Saneago estabeleceu uma cultura de eficiência interna, minimizando o desperdício e promovendo uma maior sustentabilidade econômica, social e ambiental. A redução da água perdida durante a distribuição se traduz em um suprimento maior para a população”, declara Soavinski.Goiânia se destaca com um índice ainda mais significativo: 11%, o menor entre todas as capitais do Brasil. A cidade é uma das duas únicas que atingiram o padrão de excelência em perdas de água, conforme estipulado pela Portaria nº 490/2021 do Ministério do Desenvolvimento Regional.Devido ao seu desempenho, a capital de Goiás foi agraciada com o prêmio Casos de Sucesso em Saneamento Básico 2024, concedido pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), na categoria “Atingimento das Metas de Perdas de Água”.Apesar do reconhecimento, a Saneago continua a investir para diminuir ainda mais as perdas e aumentar a segurança hídrica em todo o estado. O compromisso é com a universalização dos serviços, a preservação ambiental e a garantia de água de qualidade para todos.