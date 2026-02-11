Em relação às características das residências, Planaltina de Goiás se destaca pelo maior percentual de casas próprias, somando 76,7%, além de também ser a cidade com a maior presença de mães solo (22,1%). Águas Lindas de Goiás é mencionada devido ao foco em lares compostos por casais com filhos, que representam 42,8%, e que também têm a maior proporção de animais de estimação, com 74%.



Segundo a diretora de Estatística e Pesquisas Socioeconômicas do IPEDF, Francisca Lucena, as informações da pesquisa são uma ferramenta de apoio para gestores, tanto do Distrito Federal quanto dos 12 municípios analisados, permitindo entender a demografia local, suas necessidades e a interação entre os diferentes territórios.



Para Cristian Viana, secretário da região do Entorno do Governo do Distrito Federal, a área do Entorno tem um papel essencial no progresso social e econômico, principalmente devido à proximidade com Brasília. Isso exige uma atenção especial às demandas locais. "O fortalecimento das políticas públicas direcionadas a essa região é fundamental para assegurar melhores condições de vida aos cidadãos que diariamente se deslocam à Brasília em busca de trabalho, educação, saúde e lazer", destaca.



Com o intuito de contribuir para o planejamento integrado de ações, a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios Ampliada (Pdad Ampliada) identifica 1.272.409 habitantes e 571.635 residências na área urbana de 12 municípios goianos.Os dados da Pdad-A, 2024, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), oferecem um diagnóstico sobre a demografia, sociedade, economia e território da Área Metropolitana de Brasília (AMB), que inclui o Distrito Federal e a zona urbana de doze municípios em Goiás. Essas informações são essenciais para o desenvolvimento e monitoramento de políticas públicas.Conforme os dados obtidos na pesquisa, a Área Metropolitana de Brasília abrange 4.255.225 habitantes e 1.806.637 domicílios. Dos 12 municípios goianos que compõem a Periferia Metropolitana de Brasília (PMB), foram contabilizados 1.272.409 habitantes e 571.635 residências.Os resultados da pesquisa revelam que os municípios de Águas Lindas de Goiás, Luziânia e Valparaíso de Goiás apresentam as maiores populações e quantidades de domicílios. Um aspecto notável é a cidade de Águas Lindas de Goiás, que tem a população mais jovem, com uma média de 29,6 anos, e o segundo maior percentual de moradores casados, que chega a 49,3%. Padre Bernardo é destacado por ter a maior proporção de pessoas negras, alcançando 71,5%, e Formosa apresenta o maior número de católicos, com 64,3%.