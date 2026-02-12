A Agência Goiana de Regulação (AGR) concedeu a aprovação de novos pedidos de empresas de transporte regular para a operação de serviços em diversas áreas do estado.Entre as linhas que receberam autorização, encontram-se as que conectam Goiânia a Aragarças, além de localidades da região do Entorno do Distrito Federal. A habilitação dessas companhias é fruto de chamamentos públicos realizados pela AGR nos anos de 2023 e 2025.De acordo com os editais, as empresas oferecem serviços de transporte intermunicipal de passageiros em um ambiente de livre concorrência e liberdade de tarifas, permitindo que se candidatem a múltiplas linhas e atuem em trechos que já estão sob operação de outras companhias.A avaliação da habilitação técnica e jurídica, assim como dos projetos técnico-operacionais, é realizada pela Comissão de Chamamento Público da AGR, que apresenta as análises ao Conselho Regulador para aprovação.As licenças para investidores que desejam ingressar no setor de transporte de passageiros em Goiás foram reiniciadas pela AGR há três anos. A agência iniciou diversos chamamentos públicos para a habilitação de novas companhias com a finalidade de atender linhas que estavam desatendidas ou com serviços inadequados.Entre os pedidos aprovados está o da empresa Bruno Tur Transporte e Turismo Ltda., autorizada a operar as linhas entre Goiânia e Aragarças, passando por Iporá e Piranhas; e de Aragarças a Baliza, com passagem por Bom Jardim de Goiás.A Viação Ouro Preto recebeu a autorização para a exploração do serviço regular de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros na linha de Corumbá a Cocalzinho. Por sua vez, a Fly Transportes Ltda. foi considerada apta para fornecer serviços de transporte de passageiros na rota Goiânia a Varjão, utilizando a BR-060.A UTB União Transporte Brasília Ltda. recebeu a autorização para explorar o serviço regular de transporte de passageiros na linha que vai de Novo Gama à Cidade Ocidental, por meio da BR-040, DF-290 e ABC; de Novo Gama a Valparaíso de Goiás I, através da BR-040 e DF-290; e de Valparaíso de Goiás II até a Cidade Ocidental, utilizando a BR-040, GO-521 e ABC.A empresa José Carlos Oliveira Transportes Brasil Ltda. foi autorizada a operar o serviço regular de transporte de passageiros na linha que conecta Rio Verde à cidade de Aragarças, passando por Montividiu e Iporá. Essa mesma empresa teve sua habilitação aprovada também para a linha que vai de Goiânia a Aragarças, via Iporá e Piranhas.