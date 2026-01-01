Inaugurado em dezembro, o Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista oferece diagnóstico e atendimento especializado para crianças de até 10 anos.O primeiro Centro de Referência Especializado em Transtorno do Espectro Autista (Cretea) no Distrito Federal, entregue pelo Governo do Distrito Federal (GDF) em dezembro, já faz diferença significativa na vida dos habitantes de Brasília. Localizado na Estação 108 Sul do Metrô, o centro faz parte da rede pública de atenção psicossocial, com ênfase em diagnóstico precoce, atendimento especializado e um acompanhamento multidisciplinar para crianças com transtorno do espectro autista (TEA).Com um investimento aproximado de R$ 747 mil, o espaço foi completamente reformado e preparado para atender crianças de até dez anos que já estão na lista de espera da rede pública. O Cretea opera dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) e proporciona atendimento gratuito, em um ambiente adaptado às necessidades das crianças com TEA e de suas famílias. O acesso é feito por meio das unidades básicas de saúde (UBSs) e a Central de Regulação do GDF, sem a formação de uma nova fila específica para este centro.A equipe da unidade é composta por profissionais de diversas áreas, incluindo psiquiatra infantil, neuropediatra, pediatra, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e assistente social. O centro dispõe de oito consultórios, salas para atendimentos em grupo, um ginásio terapêutico, uma sala multissensorial, uma cozinha terapêutica e áreas voltadas ao acolhimento e atividades lúdicas.De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Distrito Federal possui cerca de 34,1 mil pessoas diagnosticadas com TEA. A proposta do Cretea é reunir em um único local as fases de avaliação, diagnóstico e intervenção, diminuindo o tempo de espera e otimizando o acesso das famílias aos serviços especializados. Além dos atendimentos clínicos, o centro serve como um polo de apoio técnico e formação para profissionais da rede pública, contribuindo para aprimorar o cuidado em outras unidades de saúde do DF.