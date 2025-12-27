Pra Ter Onde Morar – Aluguel Nunca Mais

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) e o Goiás Social encerram o ano de 2025 com resultados significativos decorrentes das ações de habitação social realizadas pelo programa Pra Ter Onde Morar. Durante o ano, os investimentos aproximaram-se da cifra de R$ 1 bilhão, totalizando R$ 995,55 milhões, com entregas em várias modalidades e abrangendo municípios de todas as regiões do estado.No segmento das Casas a Custo Zero, foram entregues 1.600 residências em 35 municípios, com um investimento de R$ 209,8 milhões em 2025. Este programa visa famílias em condições de extrema vulnerabilidade social, garantindo moradia completamente gratuita.O Aluguel Social beneficiou 140 municípios, com a distribuição de mais de 11 mil cartões, dos quais 10.674 estão ativos atualmente, representando um investimento de R$ 451,4 milhões. Essa iniciativa oferece suporte financeiro temporário para as famílias enquanto uma moradia permanente não é assegurada.Outro programa relevante foi o Aluguel Nunca Mais, que oferece subsídios em parte do financiamento habitacional para famílias de baixa renda. Em 2025, foram entregues mais de 4.600 moradias, com subsídios totalizando R$ 332,8 milhões. O programa também progrediu na construção de equipamentos comunitários, com cinco novas instalações terminadas em quatro municípios, totalizando R$ 1,55 milhão em investimentos.Na área de regularização fundiária, o Pra Ter Onde Morar – Escritura foi implementado em 48 municípios, resultando na entrega de 2.134 escrituras e no registro de 5.333 documentos em cartório. Essa ação garante segurança jurídica para as famílias que já habitam imóveis doados pelo Estado.Pra Ter Onde Morar – Casas a Custo Zero1.600 moradias entregues;35 municípios abrangidos;R$ 209,8 milhões em investimentos.Pra Ter Onde Morar – Aluguel SocialMais de 11 mil cartões distribuídos;140 municípios beneficiados;10.674 benefícios ativos;R$ 451,4 milhões investidos.