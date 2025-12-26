A gestão passou por alterações na liderança, aumentou os serviços, lançou o atendimento por telemedicina e firmou a sustentabilidade do plano em 2025.O ano de 2025 trouxe significativas transformações para o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas), que é a autarquia encarregada pela administração do GDF Saúde. Este período foi notável pelo quinto aniversário do plano de saúde, além de mudanças na liderança, melhorias na oferta de serviços, inovação tecnológica e foco na sustentabilidade.Engenheiro de formação e com especialização em Auditoria Governamental, Rodrigo possui vasta experiência nas áreas de controle interno e administração pública, tendo atuado na Controladoria-Geral do Distrito Federal, na Secretaria de Saúde, na Casa Civil e na Secretaria de Mobilidade e Transporte. Ao assumir a liderança do Inas, ele passou a implementar uma gestão baseada em princípios de governança, integridade e eficiência administrativa.No dia 28 de outubro, o GDF Saúde comemorou seu quinto ano de funcionamento, atingindo a marca de 104 mil beneficiários e uma rede credenciada composta por 3,3 mil prestadores de serviços, que inclui 317 laboratórios e serviços de diagnóstico por imagem, oito serviços de home care, cinco associações e uma cooperativa médica. Desde 2020, o plano já viu a realização de mais de 2 milhões de consultas médicas, 143 mil internações e 1,6 milhão de sessões terapêuticas, tornando-se um exemplo regional em saúde suplementar para os servidores públicos.Um dos grandes destaques de 2025 foi a introdução do serviço de Telemedicina disponível 24 horas. Por meio do aplicativo e do site do GDF Saúde, os beneficiários passaram a ter a possibilidade de realizar consultas online nas áreas de clínica geral e pediatria, recebendo prescrições digitais, atestados e podendo solicitar exames, tudo feito de maneira segura, prática e sem necessidade de deslocamento. Esta iniciativa representa um progresso significativo na transformação digital do atendimento e reforça o comprometimento do Inas em fornecer soluções modernas e humanizadas para os servidores.Durante o ano, o instituto também aprovou modificações regulatórias e revisões nas faixas de contribuição, visando assegurar a sustentabilidade financeira e operacional do plano.