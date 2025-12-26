O Governo de Goiás destinará até R$ 10 milhões para GovTechs de todo o Brasil, com o objetivo de desenvolver soluções inovadoras que tratem de problemas reais no setor público do estado.Esse projeto é voltado para startups, empresas tecnológicas, Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTs) e indivíduos criativos que atuem nas áreas de dados, saúde, inteligência artificial (IA) e integração de sistemas.A iniciativa é promovida pelas Secretarias de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e Administração (Sead), em colaboração com o Hub Goiás, um equipamento público estadual administrado pelo Porto Digital.No total, o programa terá seis desafios apresentados por diversas secretarias estaduais, cada um com seu próprio edital e contratação realizada através da Contratação Pública para Solução Inovadora (CPSI).O primeiro desafio, colocado pela Secretaria da Saúde, aborda a questão: Como aprimorar a notificação de óbitos com potencial para doação de córneas, aumentando as cirurgias de transplante em Goiás? Atualmente, há mais de 1.800 pessoas que esperam quase 2 anos para a realização de um transplante de córnea.O edital já está acessível, e as inscrições abrirão em janeiro de 2026. As soluções escolhidas poderão receber investimentos de até R$ 1,6 milhão por contrato, visando o desenvolvimento e a realização de testes, com recursos fornecidos pela SES.O Programa GovTech representa uma jornada de inovação aberta que conecta entidades governamentais a startups, empresas tech, ICTs e inovadores interessados em desenvolver e testar soluções nas secretarias do Governo de Goiás.Serão disponibilizados seis editais, cada um abordando um desafio específico nas áreas de saúde, economia, administração, meio ambiente, governo e ciência, tecnologia e inovação.A Sead será a próxima secretaria a introduzir um desafio de inovação aberta, com o edital previsto para janeiro. Em seguida, serão lançados os editais da Secretaria de Economia e da Ciência, Tecnologia e Inovação, que já assinaram o Termo de Abertura do Projeto (TAP). A publicação deverá ocorrer nos primeiros meses de 2026.As propostas enviadas passarão por um processo de seleção que pode levar à contratação das soluções, efetivada por meio da Contratação Pública para Solução Inovadora (CPSI), um modelo estipulado na legislação brasileira que permite à administração pública adquirir soluções inovadoras, facilitando testes, validação e escalonamento das tecnologias desenvolvidas.