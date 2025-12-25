O Nosso Natal 2025 permanece aberto ao público até o dia 4 de janeiro, oferecendo pista de patinação, roda-gigante e muito mais. O Cine Brasília preparou uma exibição especial com os melhores filmes de 2025, enquanto a Casa de Chá apresenta um cardápio diferenciado.Com a chegada do fim do ano, ainda é possível aproveitar eventos gratuitos. A Agência Brasília compilou as atrações disponíveis neste final de semana, que recebem o apoio do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio das secretarias de Cultura e Economia Criativa (Secec) e Turismo (Setur). Confira.O Nosso Natal 2025 continua a iluminar a Esplanada dos Ministérios até 4 de janeiro (excetuando os dias 24 e 31), sempre das 17h às 23h. O festival conta com um investimento de R$ 15 milhões da Secec, com a colaboração da Chefia-Executiva de Políticas Sociais e a realização pelo Instituto Missão Hoje. A programação é atualizada diariamente nas redes sociais do evento.Os visitantes podem desfrutar da pista de gelo, com sessões a cada meia hora, destinada a pessoas a partir dos 5 anos, e da roda-gigante de 22 metros, que possui 16 gôndolas e uma cabine acessível. Crianças podem se divertir no carrossel, que atende até 36 pessoas, e no trenzinho, que circula continuamente durante o evento. O teatro infantil oferece apresentações às 18h e sessões lúdicas às 17h30, 18h30 e 19h30, enquanto as oficinas acontecem às 17h30, 18h35, 19h40 e 20h45. Os ingressos são disponibilizados no local.A vila decorativa foi projetada para encantar os visitantes e proporcionar belas fotos. O destaque é a árvore de Natal, com mais de 30 metros de altura, posicionada na praça de alimentação. O local conta ainda com a Casa do Papai Noel, o presépio, a Vila dos Doces e a Vila dos Elfos, que abrigam lojas de artesanato e várias opções gastronômicas.Para facilitar a mobilidade da população, o GDF determinou que haverá gratuidade no transporte público nos dias 20, 22 a 24, 26, 27, 29 a 31 de dezembro de 2025, e no dia 2 de janeiro de 2026, das 18h às 23h. Nos dias 21, 25 (Natal) e 28 de dezembro, além do dia 1º de janeiro (Ano Novo), a gratuidade será integral, válida a partir da zero hora até 23h59.Essa medida integra o Vai de Graça, um programa lançado em fevereiro deste ano que garante passagem gratuita aos domingos e feriados e nos dias em que o benefício é estendido por decisão do GDF.Que tal explorar pratos típicos do Natal com um toque de Brasília? Situada na Praça dos Três Poderes, a Casa de Chá criou um menu especial para as festas, disponível até domingo (28). O local estará em funcionamento nos dias 26, 27 e 28 de dezembro, e também nos dias 2, 3 e 4 de janeiro, retornando às atividades normais no dia 7. Este espaço atua como um café-escola e Centro de Atendimento ao Turista (CAT), por meio de uma colaboração técnica entre o GDF, por meio da Setur, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).Para o almoço, a opção disponível é lombo suíno recheado com molho de vinho, servido com cuscuz marroquino e salada de lentilhas. Quanto às opções de lanche e sobremesas, incluem rabanada de panetone artesanal com calda de doce de leite e sorvete fior di latte, panetone na chapa, strudel de maçã verde com sorvete fior di latte e tartine natalina (caponata de mirtilos e berinjela). As bebidas variam de ice matcha latte com morango, nova capital com gin apuã, a soda de abacaxi com manjericão e chocolate da estação.O Cine Brasília preparou uma seleção especial para o final do ano, apresentando a mostra Sucessos de Bilheteria 2025. Foram escolhidos dez filmes que atraíram maior público, com exibições a partir desta sexta (26) até 28 de janeiro. Entre os filmes está O agente secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, que foi incluído na lista de pré-selecionados para o Oscar 2026. Os ingressos estão disponíveis por R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).Neste sábado (27), a Praça das Artes Teodoro Freire, localizada na Quadra 8 de Sobradinho, receberá uma programação especial. A 8ª edição do projeto Arte na Praça chega ao local com o 14º encontro do ano, trazendo a emoção da seresta, a expressividade da dança e a tradição da viola caipira. A partir das 17h, haverá atrações para toda a família, incluindo feira de artesanato e brechós, parquinho infantil e praça de alimentação. Às 19h, terão início as apresentações do cantor e compositor Vitor Guedes, da professora e bailarina Karol Thayná, e do violeiro Claudivan Santiago. A organização fica a cargo da Associação Artise de Arte, Cultura e Acessibilidade, com apoio da Secec.O Jardim Botânico de Brasília (JBB) estará aberto à população neste final de semana, das 8h30 às 17h. Nos dias 24 e 31 deste mês, o funcionamento será das 9h às 14h. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, estará fechado. De terça a sábado, a entrada custa R$ 5 por pessoa, enquanto os domingos são gratuitos, graças ao programa Lazer Para Todos, criado por este GDF em março deste ano.Outro local que oferece entrada gratuita aos domingos e feriados é o Zoológico de Brasília. Nos dias 24 e 31, o horário de funcionamento se estende até às 12h, com a venda de ingressos disponível até às 16h. O pagamento pode ser realizado em dinheiro, via Pix ou utilizando cartão de débito e crédito. Nos dias 25 deste mês e 1º de janeiro, o zoológico operará normalmente, das 8h30 às 17h, com acesso gratuito.