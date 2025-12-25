Medicamento de alto custo – Considerado uma das principais referências em assistência farmacêutica especializada no Brasil, o Centro Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac JB) continua a progredir na atualização dos serviços em 2025.Atenta às demandas atuais, a unidade do Governo de Goiás adotou diversas inovações tecnológicas e descentralizações que asseguram um acesso mais ágil, eficiente e humanizado aos medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf), que são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).A digitalização foi o principal motor dessa transformação, criando um fluxo de solicitação de medicamentos que é totalmente digital, através do Portal Expresso. Esta evolução traz maior segurança e celeridade, já que elimina etapas presenciais, além de oferecer conveniência ao usuário, que pode monitorar todo o histórico de solicitações em tempo real, resultando em uma plataforma cada vez mais consolidada.No ano de 2024, o Cemac contabilizou 49.013 pedidos de abertura de novos processos e 165.231 para renovações. Neste ano, até o dia 31 de outubro, já haviam sido registradas 50.995 novas aberturas e 182.248 renovações, representando um crescimento de 4% e 9%, respectivamente.No total, nos dois anos, foram mais de 440 mil processos realizados de maneira digital, reafirmando a eficiência da plataforma e a confiança dos usuários no formato remoto. Esses processos possibilitam a entrega de medicamentos de alto custo, inclusive para doenças raras, cujos gastos totalizaram R$ 411,7 milhões neste ano, sendo R$ 352 milhões provenientes do Tesouro Estadual.Outra inovação promovida pelo Cemac JB são os alertas automáticos via WhatsApp, que informam os pacientes sobre qualquer atualização em seus processos. Este recurso assegura transparência e fortalece a percepção de um cuidado contínuo.Uma outra importante estratégia instituída pelo Cemac JB é a descentralização do fornecimento dos medicamentos, que ampliou o acesso para habitantes de todas as regiões, através de uma rede de colaboração com o Cemac Pireneus, seis policlínicas, cinco Regionais de Saúde e 56 municípios cadastrados.O impacto é considerável para 58 mil usuários da zona rural, o que corresponde a 44% do total de 132,4 mil usuários registrados em todo o estado.