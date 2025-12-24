O serviço de transporte de vizinhança cresce com uma demanda diária de 20,7 mil usuários, promovendo integrações com o metrô e fortalecendo o Vai de Graça, com planos de expansão para novas áreas.

O transporte público é essencial para a mobilidade urbana, proporcionando acesso a serviços, empregos e oportunidades. Com essa meta em mente, o Governo do Distrito Federal (GDF), através da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF), está ampliando o serviço de transporte de vizinhança, conhecido como Zebrinha, que foca na circulação interna dos bairros e na conexão com áreas comerciais, rodoviárias e estações de metrô. Originalmente limitado ao Plano Piloto, o serviço agora cobre 17 regiões administrativas e transporta cerca de 20,7 mil passageiros diariamente.A Semob-DF considera que a expansão tem sido bem-sucedida e está analisando novas áreas para a implementação do serviço. Em Águas Claras, que foi a primeira região fora do centro de Brasília a receber o Zebrinha, o total de viagens foi aumentado, e há perspectivas de crescimento adicional. Atualmente, o Zebrinha opera com um total de 68 veículos, e a secretaria está avaliando novas expansões para o primeiro semestre do próximo ano. Como os ônibus têm um porte menor, precisam ser encomendados especificamente para esse serviço. Essa iniciativa atua como uma forma de integrar ônibus e metrô. O usuário paga R$ 2,70 pela primeira viagem e complementa até R$ 5,50 se realizar uma segunda ou terceira viagem na mesma direção. Se apenas utilizar os deslocamentos dentro dos bairros atendidos, paga apenas a tarifa básica.Com quase dois anos de operação, a linha 0.008 de Águas Claras foi uma das pioneiras do transporte de vizinhança a operar fora das áreas do Plano Piloto, Cruzeiro, Sudoeste e Noroeste. De acordo com a Semob-DF, a região movimenta cerca de mil passageiros diariamente e serve como uma alternativa, especialmente para aqueles que residem nas quadras mais afastadas das estações do metrô. Além disso, é extremamente útil para alunos de escolas e universidades particulares na área.Entre as iniciativas mais impactantes está o programa Vai de Graça, que facilitou a circulação no transporte público aos domingos e feriados. Desde o lançamento do programa, foram realizadas mais de 20,4 milhões de viagens gratuitas, considerando também datas especiais em que o benefício foi ampliado. Antes dessa medida, a média de acessos ao transporte público nos domingos era de 270 mil; atualmente, esse número gira em torno de 500 mil, resultando em um aumento de 70%, segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade.Esse dado supera o de Caucaia (CE), a maior cidade do Brasil que possui tarifa zero universal, que registra aproximadamente 385 mil passageiros. Assim, Brasília detém o maior programa de gratuidade aos domingos do país, abrangendo ônibus e metrô em todo o Distrito Federal.