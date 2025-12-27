A unidade recebeu mais de 204 mil visitantes, expandiu suas iniciativas de educação ambiental e registrou progresso em pesquisa, infraestrutura e preservação da biodiversidade.O Jardim Botânico de Brasília (JBB) encerra o ano de 2025 reafirmando suas bases institucionais: manutenção de coleções de plantas, pesquisa, educação ambiental e lazer voltados para a conservação do Cerrado.Durante o ano, o JBB intensificou sua interação com o público, alcançando 204.422 visitantes, um número que foi impulsionado pelo programa Lazer Para Todos, que facilitou a entrada gratuita aos domingos e feriados. A educação ambiental também teve resultados notáveis, com a participação de 21.076 pessoas em visitas pedagógicas.Entre as melhorias estruturais, destacam-se a renovação do Jardim de Contemplação, a abertura de novos parques infantis e a pavimentação do acesso que liga o Centro de Visitantes ao Centro de Excelência do Cerrado, facilitando a locomoção de visitantes e servidores. O JBB também implementou o Centro de Educação Ambiental do Cerrado, um novo local dedicado ao ensino pedagógico. Outra ação significativa foi a remoção de espécies exóticas, como pinheiros, no Centro de Visitantes, medida fundamental para preservar a vegetação nativa e diminuir os riscos de incêndios.A Revista Heringeriana atingiu números recordes, aumentando de 22.311 visualizações em 2024 para 43.129 em 2025, refletindo a excelência científica e as iniciativas de divulgação da instituição. Durante esse período, foram registradas 29 submissões para publicação.O JBB também comemorou conquistas importantes com a publicação do regulamento da Revista Heringeriana, além do lançamento do primeiro Guia de Flora: Ervas e Arbustos, que compila informações sobre 548 espécies documentadas no Cerrado do JBB, e do Dicionário Etimológico, uma colaboração com o professor Stephen Harris, da Universidade de Oxford. Outro ressaltável foi a cartilha Lendas & Saberes do Cerrado, que valoriza a cultura e a memória dos povos nativos.A produção de mudas novamente superou as expectativas, com mais de 50 mil mudas nativas geradas, fortalecendo futuras iniciativas de reflorestamento no Distrito Federal.A infraestrutura interna foi melhorada com a reforma do edifício da Brigada de Incêndio Florestal, da Superintendência de Conservação, além da instalação de irrigação no Jardim Evolutivo, assegurando a adequada manutenção do espaço. O JBB ainda recebeu o Selo de Acessibilidade e o Prêmio ITA, um reconhecimento da Controladoria-Geral do DF pelo empenho em promover a transparência pública.Complementando as iniciativas de conservação, o Jardim Botânico realizou o monitoramento da fauna da Estação Ecológica utilizando câmeras de armadilha, registrando 408 animações ao longo do ano. No segundo semestre, o monitoramento de borboletas também foi realizado, contabilizando 234 indivíduos de 13 espécies, contribuindo para a preservação da biodiversidade local.