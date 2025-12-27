A unidade recebeu mais de 204 mil visitantes, expandiu suas iniciativas de educação ambiental e registrou progresso em pesquisa, infraestrutura e preservação da biodiversidade.
O Jardim Botânico de Brasília (JBB) encerra o ano de 2025 reafirmando suas bases institucionais: manutenção de coleções de plantas, pesquisa, educação ambiental e lazer voltados para a conservação do Cerrado.
Durante o ano, o JBB intensificou sua interação com o público, alcançando 204.422 visitantes, um número que foi impulsionado pelo programa Lazer Para Todos, que facilitou a entrada gratuita aos domingos e feriados. A educação ambiental também teve resultados notáveis, com a participação de 21.076 pessoas em visitas pedagógicas.
Entre as melhorias estruturais, destacam-se a renovação do Jardim de Contemplação, a abertura de novos parques infantis e a pavimentação do acesso que liga o Centro de Visitantes ao Centro de Excelência do Cerrado, facilitando a locomoção de visitantes e servidores. O JBB também implementou o Centro de Educação Ambiental do Cerrado, um novo local dedicado ao ensino pedagógico. Outra ação significativa foi a remoção de espécies exóticas, como pinheiros, no Centro de Visitantes, medida fundamental para preservar a vegetação nativa e diminuir os riscos de incêndios.
Ciência e pesquisa
A Revista Heringeriana atingiu números recordes, aumentando de 22.311 visualizações em 2024 para 43.129 em 2025, refletindo a excelência científica e as iniciativas de divulgação da instituição. Durante esse período, foram registradas 29 submissões para publicação.
O JBB também comemorou conquistas importantes com a publicação do regulamento da Revista Heringeriana, além do lançamento do primeiro Guia de Flora: Ervas e Arbustos, que compila informações sobre 548 espécies documentadas no Cerrado do JBB, e do Dicionário Etimológico, uma colaboração com o professor Stephen Harris, da Universidade de Oxford. Outro ressaltável foi a cartilha Lendas & Saberes do Cerrado, que valoriza a cultura e a memória dos povos nativos.
A produção de mudas novamente superou as expectativas, com mais de 50 mil mudas nativas geradas, fortalecendo futuras iniciativas de reflorestamento no Distrito Federal.
Prevenção e gestão
A infraestrutura interna foi melhorada com a reforma do edifício da Brigada de Incêndio Florestal, da Superintendência de Conservação, além da instalação de irrigação no Jardim Evolutivo, assegurando a adequada manutenção do espaço. O JBB ainda recebeu o Selo de Acessibilidade e o Prêmio ITA, um reconhecimento da Controladoria-Geral do DF pelo empenho em promover a transparência pública.
Complementando as iniciativas de conservação, o Jardim Botânico realizou o monitoramento da fauna da Estação Ecológica utilizando câmeras de armadilha, registrando 408 animações ao longo do ano. No segundo semestre, o monitoramento de borboletas também foi realizado, contabilizando 234 indivíduos de 13 espécies, contribuindo para a preservação da biodiversidade local.
