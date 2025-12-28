Com um foco no transporte público, o GDF instituiu a gratuidade nas passagens e expandiu os serviços disponíveis para a população.Em 2025, a mobilidade urbana no Distrito Federal progrediu com a ampliação dos zebrinhas e dos patinetes em diversas regiões administrativas, além do aumento da frota de ônibus. Adicionalmente, o GDF lançou o programa Vai de Graça, que assegura o transporte público sem custo aos domingos e feriados."O Vai de Graça representa mais uma iniciativa de apoio financeiro para aqueles que necessitam utilizar ônibus e metrô", declarou o secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Zeno Gonçalves. O gestor mencionou que a proposta deve culminar o ano com mais de 30 milhões de viagens gratuitas.A tecnologia também trouxe benefícios para os usuários do transporte coletivo, que agora podem utilizar o aplicativo DF no Ponto e um sistema acessível via QR Codes disponíveis nas paradas de ônibus. Com estas ferramentas, os cidadãos podem acompanhar os coletivos em tempo real e planejar suas rotas e horários, o que diminui o tempo de espera.A concessão da Rodoviária do Plano Piloto marca um importante avanço na mobilidade urbana do DF, com um investimento previsto de R$ 120 milhões para modernizar o local. Nos primeiros meses, o espaço conquistou certificação internacional, teve escadas e elevadores reformados e passou a oferecer fraldário, além de salas destinadas à amamentação e ao monitoramento.A Rodoviária do Gama, que atende cerca de 30 mil pessoas diariamente, também foi reformada, ganhando cobertura ventilada e acessibilidade universal. O projeto custou R$ 9,1 milhões. O Terminal da Asa Sul, que serve 90 linhas de ônibus e o metrô, passou por melhorias que incluíram a recuperação de pavimentos e coberturas, bem como a troca de bloquetes por concreto rígido nos acessos.O GDF também deu início à construção da Rodoviária da Estrutural, com um investimento de R$ 3,9 milhões, que beneficiará mais de 38 mil residentes da área. Além disso, foi lançada uma licitação para a nova estação do Jardim Botânico, com um valor de R$ 6,1 milhões.No ano de 2025, o DF incorporou 343 novos ônibus à sua frota, sendo 254 para renovação, 87 para expansão e dois para substituição, totalizando 3.063 veículos em circulação. Esta representa a maior frota do país com a tecnologia Euro 6, que é menos poluente, e possui uma média de idade de 3,6 anos. Nesse mesmo período, 37 novas linhas foram criadas.A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) também ampliou a disponibilidade de zebrinhas, alcançando 27 linhas em 15 regiões administrativas. Ao todo, são 65 veículos em operação, incluindo o primeiro zebrinha elétrico.Foram instalados 654 novos abrigos em paradas de ônibus distribuídas em 17 regiões administrativas, além de 200 manutenções realizadas em estruturas já existentes. Outros 2 mil abrigos de concreto serão instalados em todo o DF a partir de janeiro de 2026.O programa Vai de Bike implementou 27 km de ciclovias e instalou novos paraciclos. O Distrito Federal encerra o ano com um total de 737 km de ciclovias e 660 paraciclos instalados em rodoviárias e em diversos espaços públicos de várias regiões administrativas.O serviço de patinetes elétricos também foi expandido, agora operando com 2.700 veículos distribuídos em dez regiões do DF, com a previsão de finalizar o ano com mais de 1,1 milhão de viagens realizadas.