O projeto, que começa no dia 7 de fevereiro, patrocina festas de rua, celebrações populares e o Circuito Folia Goiás, com uma previsão de atrair mais de 100 mil visitantes para a Avenida 85, na capital do estado.



O Governo de Goiás, através das secretarias da Retomada, da Cultura e da Goiás Turismo, destinou R$ 20 milhões para viabilizar o Carnaval em aproximadamente 30 cidades do estado.



Blocos

Em Goiânia, 14 blocos fazem parte do circuito oficial. No interior, o Folia Goiás 2026 abrange as localidades de Valparaíso, Pirenópolis, Cidade de Goiás, Santa Cruz, Jaraguá, Anápolis, Inhumas, Alexânia, Alto Paraíso, Distrito de São Jorge, Trindade, Luziânia, Ipameri, Cidade Ocidental, Itauçu, Porangatu, Cavalcante, Cristalina, Uruaçu, Goianésia, Aruanã e Três Ranchos.



A secretária de Cultura, Yara Nunes, já com o pagamento autorizado, revelou um investimento de R$ 1,5 milhão para Goiânia e R$ 2,8 milhões para o interior do estado.



A estrutura do circuito será montada na Avenida 85, entre a Avenida T-10 e o Campo do Goiás. A programação será gratuita e ocorrerá das 16h à meia-noite. O evento contará com um extenso esquema de segurança supervisionado pela Polícia Militar, com gradis, plataformas elevadas para a vigilância, banheiros químicos ao longo da rota, além do apoio de brigadistas e ambulâncias.



Programação artística

A programação artística inclui performances de diversos estilos musicais. Entre os artistas confirmados, destacam-se DJ Múcio, o cantor da Bahia Léo Santana, Dennis DJ e a dupla Guilherme e Benuto. Os shows serão realizados em um trio elétrico medindo mais de 25 metros, que vem da Bahia e é equipado com um sistema de som de alta qualidade para garantir apresentações de excelência.



Com um enfoque na limpeza urbana e na sustentabilidade, o circuito também contará com a Tenda do Recicla Goiás. Este espaço será dedicado aos catadores de materiais recicláveis, oferecendo suporte aos trabalhadores responsáveis pela coleta e separação dos resíduos produzidos durante os dias de festividade.

O governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama Gracinha Caiado, coordenadora do Goiás Social, lançaram na segunda-feira (12/01) o projeto Folia Goiás 2026, uma iniciativa que oferece apoio às celebrações de carnaval em Goiânia e em diversos municípios do estado. A divulgação ocorreu durante uma coletiva de imprensa na Praça Cívica.