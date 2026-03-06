



Especialistas políticos consideram que Celina Leão, neste momento, possui um conjunto significativo de fatores eleitorais a seu favor: visibilidade administrativa, apoio político estabelecido e vantagem nas pesquisas preliminares.



A competição eleitoral, naturalmente, ainda deve se desenrolar com novos acontecimentos nos próximos meses. Contudo, os primeiros movimentos indicam que a atual vice-governadora parte com um capital político robusto na disputa pelo comando do Distrito Federal em 2026.

Com pouco mais de seis meses até as eleições de outubro de 2026, o panorama político do Distrito Federal começa a se delinear de maneira mais nítida. A vice-governadora Celina Leão (PP) entra no período pré-eleitoral em uma posição favorável,em relação aos outros potenciais candidatos ao Palácio do Buriti.Espera-se que Celina assuma formalmente a liderança do Governo do Distrito Federal no dia 28 de março, quando o governador Ibaneis Rocha deverá se afastar do cargo de acordo com o calendário político. Essa transição deve fortalecer ainda mais a imagem institucional da atual vice-governadora, que já vem ampliando sua atuação política em compromissos administrativos, reuniões com lideranças e articulações partidárias.Sua boa receptividade é atribuída à continuidade do projeto administrativo iniciado em 2019, além da conexão direta com obras, investimentos e programas sociais realizados durante sua gestão.Outro aspecto observado por analistas políticos é a rede de relacionamentos que Celina Leão construiu nos últimos anos. Ela intensificou o diálogo com setores produtivos, líderes comunitários e parlamentares, consolidando uma base política sólida em várias regiões administrativas do Distrito Federal. Celina percorreu todo o Distrito Federal nos últimos anos.