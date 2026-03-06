Mais de 50 oportunidades serão disponibilizadas para diferentes setores do zoológico.
A Fundação Jardim Zoológico de Brasília anunciou, nesta quinta-feira (5), o Edital nº 01/2026 referente ao processo seletivo do Programa de Voluntariado Social e Profissional. No total, estarão disponíveis mais de 50 vagas para aqueles que desejam auxiliar nas atividades realizadas pela instituição.
As inscrições terão início na próxima segunda-feira (9) e se estenderão até o dia 20 de março. Os interessados devem realizar sua inscrição exclusivamente pela internet, acessando a seção “Programa de Serviço Voluntário” no site da instituição ou preenchendo o formulário online.
Destinado a indivíduos a partir de 16 anos, o programa visa expandir as iniciativas sociais, acadêmicas, científicas e de preservação da vida selvagem e do meio ambiente promovidas pelo Zoológico de Brasília.
O processo seletivo incluirá fases de inscrição, análise de documentos e entrevistas com os candidatos aprovados. As vagas abrangem diversas áreas dentro da instituição, permitindo que os voluntários se envolvam em atividades que reforçam a missão do zoológico de fomentar a educação ambiental, o bem-estar animal e a conservação da biodiversidade.
