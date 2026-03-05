Nos últimos sete anos, foram investidos mais de R$ 211 milhões em educação, saúde, infraestrutura, lazer e esportes, fortalecendo a base da cidade e melhorando o acesso da população a serviços fundamentais.Fundada em 1989 para receber famílias oriundas de áreas ocupadas irregularmente, Samambaia se tornou a 12ª região administrativa do Distrito Federal e atualmente é a segunda mais populosa, contando com cerca de 227 mil habitantes. Desde 2019, várias iniciativas têm promovido mudanças no dia a dia dos moradores. No setor educacional, por exemplo, mais de R$ 65 milhões foram direcionados à construção de cinco Centros de Educação da Primeira Infância (Cepis) e à reformulação de unidades de ensino.A Escola Classe 425 é um exemplo disso. Conhecida por muitos anos como Escola de Lata devido à sua estrutura improvisada, que não atendia às necessidades dos alunos, a unidade foi totalmente reconstruída com um investimento de R$ 14 milhões, proporcionando espaços adequados e seguros para o aprendizado. A Escola Classe 408 também passou por uma reforma abrangente, assegurando condições modernas para acomodar mais de 1.500 estudantes.As vias e os espaços públicos também foram revitalizados. Mais de 17 quilômetros de calçadas foram construídos ou reformados, e a cidade agora conta com três campos sintéticos, 14 quadras, duas praças, 34 parquinhos e áreas destinadas a animais de estimação. Um novo Restaurante Comunitário entrou em funcionamento, servindo diariamente mais de 5 mil refeições, com um investimento de R$ 7,5 milhões. Na área de saúde, a UBS 11 disponibiliza atendimento médico e odontológico para mais de 14 mil residentes, após um investimento de R$ 3,2 milhões.Adicionalmente, aproximadamente 40% dos postes foram equipados com lâmpadas de LED, promovendo economia de energia e aumentando a segurança. A expansão da Linha 1 do Metrô, com investimento de quase R$ 350 milhões, já teve início e incluirá duas novas estações, facilitando o deslocamento dos habitantes para outras partes do DF.