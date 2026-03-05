



Os profissionais selecionados vêm de diversas áreas, como enfermagem, atenção básica e vigilância em saúde, e estão chegando para aprimorar o atendimento na rede.



Os novos integrantes farão parte do quadro de servidores efetivos da secretaria e irão atuar em várias unidades da rede pública. A alocação será determinada com base em estudos realizados pela Secretaria de Saúde, que sinalizou as áreas que necessitam de suporte adicional. "Essas nomeações vão ajudar a cobrir parte do déficit, e também vamos otimizar os leitos que estavam fechados devido à falta de recursos humanos. Dessa forma, poderemos reabrir uma parte dos leitos da Secretaria de Saúde. É um grande progresso", comemorou o secretário de Saúde, Juracy Lacerda.



O impacto financeiro estimado é de R$ 80 milhões até o final do ano, com recursos provenientes do próprio orçamento da Secretaria de Saúde. "A Secretaria de Economia (Seec-DF), em colaboração com a de Saúde, está realizando este ajuste orçamentário para possibilitar essas contratações. É um esforço conjunto das duas secretarias para encontrar a fonte necessária dentro do orçamento da Secretaria de Saúde que viabilize essas nomeações", apontou o secretário de Economia, Daniel Izaias.



A autorização foi concedida um dia após a entrega oficial de 56 novos veículos para a Secretaria de Saúde, com um investimento de R$ 28 milhões. Esse investimento representa a maior compra já realizada na história do DF para a pasta e inclui cinco consultórios odontológicos móveis inovadores, um veículo dedicado à vacinação e um ônibus com estrutura que se assemelha a uma Unidade Básica de Saúde (UBS).



Atenção básica e prevenção

Dentre os profissionais aprovados para nomeação estão agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de vigilância ambiental (AVA), que atuam diretamente nas comunidades e monitoram as famílias do Distrito Federal.



Segundo Iuri Marques, presidente do Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal (Sindivacs-DF), a chegada dos novos servidores é essencial para reforçar o trabalho preventivo na rede pública de saúde. "A função do agente comunitário de saúde e do agente de vigilância ambiental em saúde é crucial para o Sistema Único de Saúde (SUS).





Os ACS trabalham nos centros de saúde, em colaboração com as equipes de saúde da família, realizando visitas domiciliares, cuidando dos pacientes na base, atendendo hipertensos, diabéticos, crianças, idosos e gestantes. Já os AVAs se ocupam, entre outras funções, de problemas como a dengue e outras arboviroses. Portanto, atua-se na saúde preventiva. E como diz o ditado, prevenir é sempre melhor do que remediar", concluiu.



Mais assistência médica

No mês de dezembro do ano anterior, mais de cem médicos foram designados para integrar a equipe da saúde pública. Entre as mais significativas nomeações, a cirurgia geral se destaca com 29 profissionais convocados, seguidos por ginecologia, com a inclusão de dez novos médicos.



Foram também contratados anestesiologistas, cirurgiões especializados em oncologia, pediatria e vasculares, além de médicos da clínica geral, coloproctologistas, gastroenterologistas, hematologistas, neurocirurgiões e pediatras.

