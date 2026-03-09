Estabelecida na década de 1990, Água Quente foi promovida a RA em 2022. Desde então, o GDF já investiu R$ 4 milhões na localidade, e a população celebra a melhoria em infraestrutura, mobilidade, saúde, educação e programas sociais.Após apenas três anos de reconhecimento como região administrativa, Água Quente começou a se transformar com obras finalizadas e outras que estão em progresso. Desde 2023, aproximadamente R$ 4 milhões foram aplicados em melhorias como urbanização, iluminação pública e novos equipamentos comunitários. A duplicação da DF-280 trouxe benefícios para cerca de 130 mil habitantes, além da implementação de três quilômetros de calçadas compartilhadas ao longo da rodovia.Mais de 10 quilômetros de ruas foram pavimentados, e 77 novas paradas de ônibus foram criadas, juntamente com a adição de 61 novos horários no transporte coletivo, garantindo maior acessibilidade e mobilidade aos residentes.No que diz respeito ao setor social, Água Quente agora conta com a inauguração de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e uma Unidade Básica de Saúde (UBS), ampliando a assistência para aproximadamente 30 mil cidadãos.A área educacional recebeu uma nova estrutura, foi introduzido o ensino cívico-militar e houve suporte pelo meio do Cartão Material Escolar, beneficiando mais de 400 alunos. Iniciativas como o Cartão Prato Cheio e o Cartão Gás atendem centenas de lares, fortalecendo a rede de proteção social. De um município jovem a uma região administrativa consolidada, Água Quente inicia uma nova fase com projetos, serviços e ações que já fazem parte do cotidiano de seus moradores.