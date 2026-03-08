A modernização aprimora a visibilidade nas estradas, diminui o consumo de energia e colabora no combate à criminalidade.Desde 2019, quase 316 mil luminárias foram trocadas, e o Distrito Federal está perto de finalizar a modernização da iluminação pública. A substituição das antigas lâmpadas a vapor de sódio por luminárias LED já cobre aproximadamente 97% dos postes em todas as áreas administrativas, conforme informado pela CEB Iluminação Pública e Serviços (CEB IPes).O bairro Água Quente já possui 100% da iluminação em LED, seguido por Varjão (99,86%), Riacho Fundo (99,86%) e Itapoã (99,56%). Essa troca representa um progresso em termos de eficiência energética, sustentabilidade e segurança urbana, com luminárias que garantem maior luminosidade, uma luz branca mais uniforme e um menor consumo de energia.Segundo a CEB IPes, a modernização não se resume apenas à redução na conta de energia. Ambientes melhor iluminados diminuem áreas de sombra, aumentam a visibilidade de ruas, praças e zonas de circulação, e contribuem significativamente para a sensação de segurança da população, principalmente à noite.Para assegurar a qualidade dos equipamentos, a CEB IPes implementou um procedimento pioneiro durante a execução do programa. Pela primeira vez, todos os lotes de luminárias foram submetidos a testes laboratoriais rigorosos antes de serem instalados.Além da substituição das luminárias, a empresa também trabalhou na manutenção da infraestrutura urbana. Em 2025, foram trocados 1.335 postes de aço e concreto por todo o Distrito Federal. Nesse mesmo período, a rede de iluminação foi afetada por atos de criminalidade, com o furto de 96 quilômetros de cabos, principalmente nas áreas do Plano Piloto, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia e Planaltina.Embora a modernização tenha avançado, a troca das luminárias não resolve automaticamente os problemas elétricos na rede, que podem ocasionar falhas pontuais no funcionamento dos postes.Enquanto as equipes continuam a modernização, a CEB IPes mantém um planejamento interno para atender às necessidades do público, que pode contatar a companhia pelos canais oficiais sempre que notar lâmpadas apagadas, piscando, postes danificados ou suspeita de furto. As solicitações podem ser feitas por meio de aplicativos e canais de atendimento, permitindo que as equipes de manutenção atuem de forma mais ágil e eficaz.