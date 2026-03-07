A Secretaria-Geral de Governo (SGG) divulgou nesta sexta-feira (06/03) um chamado público que inicia a segunda etapa do programa Goiás +Digital, convocando os municípios do estado de Goiás a se juntarem à iniciativa.Esse programa visa promover a instalação e ativação do sinal de telefonia móvel em regiões que ainda carecem desse serviço.Os municípios que estiverem interessados devem se registrar e preencher o Termo de Compromisso, por meio do SEI, até a data limite de 6 de maio, de acordo com as orientações presentes no edital.Terão prioridade na escolha os distritos e/ou localidades localizados em áreas turísticas reconhecidas pelo Mapa do Turismo de Goiás, além daquelas que não têm nenhuma obrigação de cobertura estabelecida com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).O secretário-geral de governo, Adriano da Rocha Lima, enfatiza que a colaboração dos municípios é essencial para fortalecer a infraestrutura de telecomunicações no estado. O resultado inicial da seleção será anunciado no dia 13 de maio, com um prazo para a apresentação de recursos até o dia 20 de maio.Esta iniciativa tem como objetivo acelerar a disponibilidade de conectividade móvel em distritos que ainda não contam com cobertura, proporcionando à população maior acesso à comunicação, serviços digitais e oportunidades de desenvolvimento local.