O que se entende por Risco Assistencial?

Para o beneficiário, o mapeamento atua como um selo de segurança. Enquanto o setor de saúde suplementar enfrenta desafios globais em sua sustentabilidade, a nota máxima do Ipasgo Saúde simboliza a confiança de que há uma gestão eficaz para assegurar consultas, exames e internações sempre que necessário, sem riscos de descontinuidade no atendimento.



De acordo com o presidente do Ipasgo Saúde, Bruno D’Abadia, esse resultado reforça o compromisso com a eficiência.



Monitoramento e Transparência

O monitoramento realizado pela ANS acontece de forma periódica, utilizando informações sobre atendimento e equilíbrio atuarial. O desempenho do Ipasgo Saúde neste ciclo ressalta a evolução da instituição em relação à média do setor, assegurando transparência e previsibilidade para seus mais de 585 mil usuários.



Sobre o Ipasgo Saúde

Estabelecido em 22 de outubro de 1962, o Ipasgo Saúde é a maior instituição de autogestão em saúde do Brasil. Desde 2019, a entidade passou por uma reestruturação administrativa que restaurou sua credibilidade e capacidade de investimento.



Em 2025, a operadora ampliou seus serviços com a introdução dos Planos Cerrado e Família, que permitem a inclusão de dependentes até o terceiro grau. Além disso, houve progressos na modernização digital com a implementação da Telemedicina 24 horas, que já acumula 86% de aprovação, e a criação de novas plataformas digitais que facilitam o acesso aos serviços de saúde.



O Ipasgo Saúde se destaca no cenário nacional ao receber a classificação de Faixa 1, a mais alta excelência, no Mapeamento do Risco Assistencial referente ao terceiro trimestre de 2025. Este resultado preliminar foi publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), posicionando a instituição entre as operadoras com os menores índices de risco para seus beneficiários.Essa classificação indica que o Ipasgo Saúde possui as condições ideais para garantir um atendimento seguro, bem organizado e contínuo. Em termos práticos, a Nota 1 confirma que a operadora mantém um equilíbrio adequado entre a gestão financeira e a prestação de serviços médicos, seguindo com rigor os indicadores assistenciais e atuariais estabelecidos na Resolução Normativa nº 479/2022.