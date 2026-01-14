O programa subiu 2 pontos em relação à avaliação anterior, confirmando a consistência acadêmica do projetoO programa de Mestrado Acadêmico em Ciências da Saúde da Escola Superior em Ciências da Saúde da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (ESCS/UnDF) alcançou a nota 5 na avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O resultado dessa análise, que abrangeu o período de 2021 a 2024, foi divulgado nesta segunda-feira (12) e representa um avanço significativo na consolidação do projeto, com uma elevação de 2 pontos em comparação à avaliação anterior.O programa está registrado na área de Medicina I da Capes e conta com 56 projetos distribuídos em quatro linhas de pesquisa, com o objetivo de fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo fatores como interdisciplinaridade e colaboração com a educação básica por meio de projetos integrados.Ao comemorar a nova conceptualização do programa, a reitora pro tempore da UnDF, Simone Benck, enfatizou que o governo do Distrito Federal tem se comprometido, em colaboração com seus funcionários, na promoção de bens e serviços que valorizam a pesquisa e a formação acadêmica há vários anos.Maturidade do programaSegundo o coordenador do Programa de Mestrado Acadêmico em Ciências da Saúde da ESCS/UnDF, professor Fábio Ferreira Amorim, a melhoria na nota representa um marco institucional que reconhece a maturidade acadêmica e a solidez do Programa, evidenciando um ciclo de fortalecimento conjunto das linhas de pesquisa, da formação dos alunos e da qualidade da produção.Projetos futurosCom a avaliação realizada pela Capes, o coordenador do Programa de Mestrado Acadêmico em Ciências da Saúde da ESCS/UnDF, professor Fábio Ferreira Amorim, já planeja novas iniciativas com o objetivo de expandir a pós-graduação stricto sensu.