A expectativa é que a área cultivada aumente 5% em comparação ao ano anterior, resultando em mais de 330 mil toneladas de grãos produzidos.A temporada oficial de colheita da soja no DF começa nesta quinta-feira (26), de acordo com um decreto assinado pelo governador Ibaneis Rocha durante a AgroBrasília 2025, evento organizado pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF).De acordo com Ibaneis Rocha, as projeções para a safra de 2025/2026 são bastante otimistas.O plantio ocorreu entre o final de outubro e o início de novembro do ano passado. As regiões de Planaltina, Pipiripau, Rio Preto, São Sebastião, Sobradinho e o PAD-DF se destacam pela alta produtividade, além da adoção de tecnologias e boas práticas agrícolas, reafirmando o papel do DF no agronegócio nacional.Dados recentes indicam que, nas áreas irrigadas, a soja está na fase de formação de vagens, enquanto nas áreas de sequeiro há lavouras variando do estágio vegetativo ao reprodutivo. De maneira geral, as condições são consideradas satisfatórias.Na safra 2024/2025, conforme informações da Emater-DF, a área plantada ultrapassou 72 mil hectares, com uma produção superando 320 mil toneladas de grãos, sendo aproximadamente metade direcionada ao mercado de grãos comerciais.Atualmente, cerca de 1.031 produtores cultivam soja em aproximadamente 600 propriedades que estão registradas no Sistema de Informações em Defesa Agropecuária do Distrito Federal (Siagro-DF). O DF possui mais de 83 mil hectares cultivados, atendendo tanto ao mercado interno quanto a outros estados e ao comércio exterior.O Distrito Federal já está exportando soja para o Paquistão, solidificando sua presença no comércio internacional de grãos. Com o uso de tecnologia, gestão eficaz e elevado nível de produção, a leguminosa oleaginosa reafirma sua posição como o principal motor do agronegócio do Distrito Federal, fortalecendo a economia rural e aumentando a competitividade da capital no cenário nacional.