Por outro lado, a linha GoiásFomento Enfermagem Investimento oferece até R$ 400 mil, com taxas de juros de 1,65% por mês, um período de carência que pode durar até 12 meses e um prazo de pagamento de até 60 meses. Este crédito destina-se à expansão, modernização ou estruturação do negócio. Informações adicionais estão disponíveis no site www.goiasfomento.com ou pelo telefone (62) 3216-4900.

A Agência de Fomento de Goiás, conhecida como GoiásFomento, apresenta uma linha de crédito exclusiva para aqueles que estão registrados no Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO). Nomeada GoiásFomento Enfermagem, esta opção é voltada para enfermeiros, técnicos e auxiliares que operam como microempreendedores ou pequenos empreendedores, oferecendo financiamento tanto para capital de giro quanto para investimentos.No mês de janeiro, a instituição financeira estabeleceu uma parceria com o Coren-GO, possibilitando a criação dessa linha de crédito e facilitando para a categoria o acesso a soluções financeiras, consultorias e formação em gestão. O intuito é prover condições especiais para que os enfermeiros possam desenvolver suas carreiras, organizar suas finanças ou investir em seu futuro profissional.Na linha GoiásFomento Enfermagem Capital de Giro, o valor do financiamento pode atingir até R$ 300 mil, com taxas de juros a partir de 1,7% por mês, um período de carência de até três meses e um prazo de pagamento que se estende por até 36 meses. Esses recursos podem ser utilizados para a compra de insumos, materiais descartáveis e equipamentos necessários para a atividade profissional.