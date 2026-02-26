O escritório de advocacia de Belém do Pará contratado pela Prefeitura de Formosa defendeu o ex-secretário de Infraestrutura e marido da prefeita Simone Ribeiro (UB) na CPI do maquinário da garagem, as informações são da Rádio Lance FM.Segundo o Portal da Transparência, o escritório de advocacia Gustavo Cordoval recebeu R$ 120 mil em 2025 e R$ 40 mil em 2026, totalizando R$ 160 mil dos cofres da Prefeitura de Formosa.O ex-secretário não está mais como secretário e, portanto, não poderia ter recebido a assessoria jurídica de um escritório que presta serviço para Prefeitura. A Prefeitura de Formosa como ente público é uma das interessadas pelo regular procedimento.Os interesses do ex-secretário e da Prefeitura podem ser conflitantes o que recomendaria que o escritório não fizesse a defesa do ente público e do particular pois o cerne é a garagem municipal e os equipamentos que de lá saíram.Confira a contratação do escritório: Nº Processo Administrativo: 36807/2025. Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº 086/2025. Contrato n.º 070/2025 - CPL. Contratante: MUNICÍPIO DE FORMOSA-GO, inscrito no CNPJ nº 01.738.780/0001-34. Contratado: GUSTAVO CORDOVAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 33.788.758/0001-95.Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica em Licitações e Contratos Administrativos afim de atender as demandas do Município de Formosa