Complexo está na fase final de sua construção e contará com 16 salas cirúrgicas equipadas com tecnologia avançada.Considerado uma referência em alta complexidade na região Centro-Oeste e um dos maiores hospitais públicos do Brasil, o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) se aproxima de um dos momentos mais significativos de sua trajetória. Após 65 anos em operação, a unidade atinge a fase final de construção do novo complexo cirúrgico, que será uma instalação moderna, tecnológica e de acordo com os mais elevados padrões da medicina contemporânea. Com previsão de término para abril, a obra representa um grande avanço estrutural na assistência à saúde da população do DF e reforça um investimento importante do Governo do Distrito Federal (GDF) na rede pública hospitalar.Na quarta-feira (25), o secretário de Saúde, Juracy Cavalcante Lacerda, fez uma visita à unidade, sob a administração do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), para verificar o progresso das obras e entender melhor a nova estrutura.No total, o novo espaço terá 16 salas cirúrgicas, com duas delas equipadas com tecnologia de ponta para cirurgias robóticas, além de uma sala de recuperação pós-anestésica (RPA) que disporá de 18 leitos e áreas de apoio para as equipes assistenciais e para a logística hospitalar. Os ambientes contarão com sistemas integrados que interligam equipamentos e imagens em tempo real, aumentando a precisão dos procedimentos e a segurança do paciente.O local foi escolhido estrategicamente para reunir diversos serviços hospitalares e melhorar o fluxo de pacientes, equipes e materiais. Com o encaminhamento das cirurgias de alta complexidade para o novo complexo, o espaço atualmente utilizado será reestruturado para criar salas voltadas a procedimentos menos complexos, conhecidos como cirurgias de day use.Desenvolvido de acordo com os mais rigorosos padrões técnicos, o novo complexo foi idealizado com foco na segurança do paciente, no controle de infecções e no conforto de usuários e profissionais. A estrutura contará com climatização adequada, uma melhor circulação interna, ambientes amplos e fluxos segregados para pacientes, equipes e materiais.