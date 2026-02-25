Na manhã desta terça-feira (24/2), o governador Ronaldo Caiado inaugurou a nova sede do 24º Batalhão da Polícia Militar de Goiás (PMGO), localizada em Posse, no Nordeste do estado de Goiás. O investimento do Estado foi de R$ 2,1 milhões, e o espaço já está em operação desde o fim do ano passado.Situado no Setor Augusto José Valente I, o novo edifício proporciona condições operacionais e administrativas aprimoradas para a corporação, oferecendo ambientes modernos e funcionais que devem refletir de forma positiva no atendimento à comunidade.O 24º BPM não atende apenas Posse, mas também se estende a mais nove municípios: Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis, Guarani de Goiás, Iaciara, Mambaí, Nova Roma, Simolândia e Sítio d’Abadia.Além dos investimentos estaduais, o novo 24º BPM foi beneficiado por colaborações com Conselhos Comunitários de Segurança, prefeituras locais, Ministério Público, Poder Judiciário e recursos do Fundo Rotativo de Emergência e Apoio à Polícia (Freap), que totalizaram R$ 350 mil para obras adicionais, como pavimentação, instalação de câmeras de vigilância, sistema de som e outros itens estruturais.