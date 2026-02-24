Além desse montante, há previsão de um investimento de R$ 30 milhões para projetos que estão sendo elaborados. Assim, os investimentos totais chegam a R$ 108,5 milhões, destinados às UBSs, com o intuito de aprimorar o atendimento à população de todas as áreas do DF.



São 12 unidades já entregues, três em fase de execução e novos projetos em andamento. As UBSs já entregues estão situadas em diversas regiões administrativas, como Planaltina (UBS 20) e Vale do Amanhecer, Samambaia (UBS 11), Recanto das Emas (UBS 5), Paranoá Parque (UBS 3), Sobradinho/Sobradinho II (UBS 7 — Buritizinho), Jardins Mangueiral (UBS 1), Ceilândia (UBS 15), Penitenciária Feminina, Gama (UBS 7), Santa Maria (UBS 2) e a da Chapadinha. Em andamento, estão as UBSs do Incra 8, da Ponte Alta e da Estrutural.



Para além das unidades já entregues e das obras em progresso, o planejamento inclui novas iniciativas para os próximos anos. Entre elas, estão a construção da UBS na Vila Rabelo, em Sobradinho, no Riacho Fundo II e em Arniqueiras, todas previstas para este ano com projetos em fase de elaboração.

Os recursos fortaleceram a rede com 12 unidades concluídas, três em andamento e novas iniciativas em desenvolvimento.De 2019 a 2025, o Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Saúde (SES-DF) e da Novacap, progrediu na ampliação da Atenção Primária na região, ao entregar novas unidades básicas de saúde (UBSs) para a população. Nesse período, o GDF investiu R$ 77,8 milhões na expansão da cobertura de saúde em áreas estratégicas, possibilitando a implementação da Estratégia de Saúde da Família.