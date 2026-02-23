Um evento neste domingo (22), realizado no Pavilhão do Parque da Cidade, celebra os jovens da rede pública que finalizaram a educação básica com qualificação profissional.
Aproximadamente 1,5 mil alunos da rede pública do Distrito Federal comemoraram, neste domingo (22), a finalização do programa Técnico no Ensino Médio, fruto da colaboração entre o Governo do Distrito Federal (GDF), através da Secretaria de Educação, e o Senac-DF. Esta marca a conclusão da primeira turma do ciclo inaugural, que teve início em 2023. A cerimônia de formatura reuniu familiares, professores, gestores e autoridades, simbolizando o encerramento da fase escolar e o início da jornada profissional para os jovens.
O programa permite que os estudantes realizem o ensino médio em um turno e, no outro, completem a formação técnica no Senac-DF. Ao final do curso, os alunos não apenas obtêm o diploma da educação básica, mas também uma certificação profissional, aumentando assim suas oportunidades de inserção no mercado de trabalho ou a continuidade dos estudos.
O Senac-DF é responsável pela implementação dos cursos, dispondo de estrutura pedagógica, laboratórios e professores qualificados, enquanto a Secretaria de Educação coordena a participação das escolas da rede pública, assegurando que a formação técnica esteja integrada de maneira organizada e acessível ao cotidiano escolar.
Os graduados vêm de diversas instituições de ensino no DF e terminaram cursos técnicos em áreas como administração, análises clínicas, contabilidade, desenvolvimento de sistemas, design de interiores, eventos, gastronomia, hemoterapia, informática, nutrição e dietética, programação de jogos digitais, recursos humanos, secretariado e segurança do trabalho.
O próximo ciclo, que ainda está com inscrições abertas, está programado para começar na próxima segunda-feira (23). De acordo com a secretária Hélvia Paranaguá, houve a ampliação das vagas devido ao apoio do Legislativo do DF.
As inscrições para o próximo ciclo, que começa nesta semana, ainda estão abertas para os alunos da rede que queiram participar. Para se inscrever, basta visitar o site do Senac-DF.
