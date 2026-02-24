O Brasil está passando por um envelhecimento da sua população. Informações do IBGE indicam que as pessoas com 65 anos ou mais constituem 10,9% do total da população brasileira, o que representa um aumento significativo em comparação com a última década.No estado de Goiás, 13,7% da população tem 60 anos ou mais, o que equivale a mais de 964 mil indivíduos, resultado do aumento na expectativa de vida e das mudanças sociais.Neste contexto, a Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa, que é gerida pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (Imed) sob a administração do Governo de Goiás, ressalta a necessidade de cuidados constantes com a saúde dos idosos. A instituição destaca a importância do monitoramento regular para assegurar um envelhecimento saudável, seguro e de qualidade.Dentre as enfermidades mais frequentes na terceira idade estão a hipertensão arterial e o diabetes, que muitas vezes se desenvolvem de maneira silenciosa, podendo levar a complicações sérias como infarto, AVC, insuficiência renal e perda da visão.Diagnóstico precoce, realização de exames regulares e uso adequado das medicações são cruciais para o manejo dessas condições. Além disso, as doenças cardiovasculares e osteoarticulares, como artrose e osteoporose, são comuns entre os idosos, afetando a mobilidade e a autonomia, além de aumentar o risco de quedas. Medidas de prevenção de acidentes, a prática de exercícios físicos supervisionados e a atualização das vacinas são essenciais para mitigar problemas de saúde.A saúde mental requer uma atenção especial, pois condições como depressão, ansiedade e doenças neurodegenerativas, incluindo Alzheimer e outras demências, podem se manifestar ou se intensificar com o avanço da idade. Mudanças comportamentais, esquecimentos frequentes, isolamento social e variações de humor devem ser analisados por profissionais de saúde.A Policlínica ainda ressalta a importância do apoio da família e dos cuidadores durante o processo de envelhecimento saudável, priorizando a dignidade e a qualidade de vida nesta etapa da vida.