A Secretaria de Estado da Saúde (SES) tem ampliado o atendimento diagnóstico pediátrico na rede estadual de saúde, investindo em tecnologia, modernização de equipamentos e fortificação das equipes.Nesse contexto, o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) excedeu a marca de 1 milhão de exames realizados desde a sua abertura, em fevereiro de 2022, tornando-se uma referência no diagnóstico para crianças e adolescentes.Desde o início das operações, foram feitos 1.025.736 exames laboratoriais e de imagem pelo Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (Sadt) do hospital. Desse total, mais de 794 mil são de análises clínicas e 115 mil de exames de radiografia, que fundamentam decisões assistenciais e contribuem para o cuidado contínuo dos pacientes pediátricos atendidos na unidade.De acordo com a supervisora de Enfermagem do Laboratório e Exames, Ananda Nogueira, os exames têm um efeito direto na qualidade da assistência prestada.Aumento da capacidade diagnósticaO Hecad dispõe de um portfólio abrangente de exames, incluindo:endoscopia digestiva alta;colonoscopia;tomografia computadorizada;ultrassonografia;broncoscopia;eletroencefalograma;eletrocardiograma;ecocardiograma;análises clínicas;anatomia patológica.Em dezembro de 2024, a unidade adquiriu um novo equipamento de radiografia que combina técnicas de radiografia convencional com fluoroscopia em tempo real, permitindo a realização de exames mais complexos com menor exposição à radiação.No final de janeiro, está programada a entrada de um aparelho de ressonância magnética Vantage Orian 1.5T, fabricado pela Canon, que irá expandir as capacidades tecnológicas do hospital. Este modelo possibilita a realização de exames em diversas orientações e oferece técnicas que não necessitam de contraste, como a angiorressonância magnética, proporcionando diagnósticos mais precisos e eficazes.Os resultados obtidos evidenciam o investimento do Governo de Goiás em infraestrutura, avançadas tecnologias e equipes multiprofissionais altamente qualificadas. Essa sinergia permite que o Hecad atenda a uma elevada demanda com qualidade no atendimento, segurança e eficácia para crianças e adolescentes tanto de Goiás quanto de outras regiões.