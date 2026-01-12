A Secretaria de Estado da Saúde (SES) está fortalecendo a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) por meio da ampliação dos serviços, do aumento no número de leitos e da qualificação das equipes que trabalham no campo da saúde mental.Entre 2025 e 2026, o Estado destinará R$ 22,9 milhões para financiar 427 leitos destinados à saúde mental.Esse valor foi distribuído ao Instituto de Medicina do Comportamento Eurípedes Barsanulfo (Inmceb) em Anápolis, à Casa de Eurípedes e ao Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental, localizado em Goiânia, que são unidades filantrópicas reconhecidas por sua excelência no atendimento.Além disso, foram transferidos R$ 12,8 milhões para os Fundos Municipais de Saúde, focando em pontos de assistência habilitados na RAPS.Esses recursos atenderão a 101 Centros de Atenção Psicossocial (Caps), uma unidade de acolhimento para adultos, duas unidades para acolhimento infantil e 18 Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs).A gerente de Saúde Mental da SES, Nathália dos Santos Silva, afirma que esses investimentos complementam os esforços contínuos de capacitação dos profissionais envolvidos na Atenção Primária, nos Caps e em serviços especializados.Simultaneamente aos investimentos, o Governo de Goiás promove, durante o mês de janeiro, iniciativas relacionadas à campanha Janeiro Branco, um movimento nacional que incentiva as pessoas a darem prioridade à saúde mental e ao bem-estar emocional.As atividades incluirão a palestra "Prevenção em Saúde Mental", que ocorrerá no dia 16 de janeiro, com a professora Sandra Fortes, que possui doutorado em Saúde Pública e Epidemiologia em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).As ações serão realizadas nos municípios, em colaboração com as secretarias municipais de Saúde e hospitais estaduais.Nathália dos Santos Silva ressalta que as equipes estão sendo incentivadas a organizar rodas de conversa, palestras e atividades de conscientização, trazendo a temática para mais perto da vivência dos cidadãos.O atendimento em saúde mental no estado tem seu início nas Unidades Básicas de Saúde, que são responsáveis pelo acolhimento inicial dos pacientes.Os casos mais complexos são referenciados aos Centros de Atenção Psicossocial, enquanto as situações mais graves e urgentes são direcionadas para as Unidades de Pronto Atendimento e prontos-socorros.No caso de necessidade de internação, o encaminhamento ocorre por meio da regulação estadual para hospitais com leitos de saúde mental ou unidades filantrópicas conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS).