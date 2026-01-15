A Secretaria de Saúde e o Ministério Público estabelecem um acordo para unir ações preventivas e tecnológicas contra a arbovirose, considerando o atual baixo índice de contaminação.Na quarta-feira (14), representantes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) se reuniram para debater táticas colaborativas de prevenção e combate à dengue. O objetivo da reunião é desenvolver um protocolo de cooperação técnica e operacional voltado para o combate às arboviroses, com foco na dengue.Durante o encontro, a Subsecretaria de Vigilância à Saúde da SES-DF apresentou a situação epidemiológica atual, destacando o baixo nível de contaminação por dengue. Esse resultado favorável é creditado ao emprego de tecnologias como drones e tablets, que aperfeiçoam o trabalho das equipes em campo.Entretanto, foi ressaltada a baixa adesão à vacina contra a dengue entre crianças de 10 a 14 anos. As conversas também envolveram previsões epidemiológicas e a implementação de um sistema integrado de gestão para aprimorar o monitoramento e facilitar a tomada de decisões.As instituições se comprometeram a reforçar a colaboração integrada, avançar em pesquisas técnicas e jurídicas sobre medidas de fiscalização, assim como melhorar os sistemas tecnológicos que apoiam a vigilância e o controle da doença.Estiveram presentes o procurador do MPDFT, Eduardo Sabo; a promotora Hiza Carpina; o subsecretário de Vigilância à Saúde da SES-DF, Rodrigo Republicano; o diretor de Vigilância Ambiental, Edvar Yuri Schubach; além da equipe técnica da Subsecretaria de Tecnologia da Informação em Saúde.