A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) anunciou que estabeleceu um esquema especial de segurança para as manifestações em referência ao 8 de Janeiro, que estão programadas para ocorrer em Brasília.A operação envolve uma atuação conjunta entre a SSP-DF e órgãos locais e nacionais do Sistema de Segurança Pública, com um reforço na segurança na Praça dos Três Poderes. O intuito é aumentar o monitoramento e a troca de informações, otimizar o tempo de resposta e intensificar ações preventivas, assegurando a tranquilidade do público e a realização completa do evento.Na Praça dos Três Poderes, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) implementou uma estrutura de comando e supervisão, intensificou a presença policial visível e mantém unidades especializadas em estado de prontidão para possíveis ativações. Poderão ser feitas intervenções no tráfego conforme a necessidade, com eventuais restrições baseadas na avaliação de riscos. O monitoramento poderá englobar abordagens e buscas em mochilas.O acesso ao local do evento será autorizado somente com credenciamento prévio. É aconselhável que os participantes cheguem com antecedência para evitar esperas. O isolamento da Esplanada dos Ministérios, que ficará sob a responsabilidade da PMDF, terá início às 0h01 do dia 8 de janeiro de 2026 e continuará até a conclusão do evento.O acompanhamento da área central de Brasília é feito pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob/SSP-DF), em cooperação com as forças de segurança pública, que permanecem preparadas para a resposta rápida a quaisquer situações. A SSP-DF continuará monitorando a situação e, se houver novas informações, estas serão divulgadas de forma imediata.