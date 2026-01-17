Remoções

Em 2025, o Plano Piloto foi a área que registrou o maior número de veículos abandonados removidos, totalizando 234. Em seguida estão Taguatinga (138), Samambaia (109), Ceilândia (83) e Guará (53). No extremo oposto, Água Quente não teve nenhuma remoção, enquanto Brazlândia e Fercal tiveram uma cada. Lago Norte somou quatro casos e Itapoã, cinco.



Conforme a SSP-DF, as equipes conseguiram identificar os proprietários em 60% dos casos, resultando em 755 localizações bem-sucedidas. A abordagem é realizada preferencialmente no local, de forma presencial, e em situações excepcionais, por meio do telefone. Caso não sejam tomadas providências após até duas notificações, a terceira visita é feita com o objetivo de remoção.



Como denunciar

A população pode contribuir com a operação DF Livre de Carcaças denunciando veículos abandonados nas vias públicas. Para fazer a denúncia, é essencial fornecer o endereço completo, um ponto de referência e, se possível, características do veículo. As solicitações podem ser feitas através dos canais oficiais do GDF:

Ouvidoria do DF, utilizando o Participa DF;

Administrações regionais;

Endereço de e-mail oficial da operação (dflivredecarcacas@ssp.df.gov.br);

Contato direto com as equipes de fiscalização que atuam nas ruas.





Orientações aos proprietários

Além da fiscalização, a operação também oferece orientações aos proprietários de veículos. A principal recomendação é que automóveis sem uso não sejam deixados em vias e áreas públicas.



A recomendação da SSP-DF é que, ao perceber que um veículo não está mais em condições de circular, o proprietário realize a retirada voluntária, levando-o para um local privado, como uma garagem ou terreno apropriado. Outra opção é vender o veículo como sucata ou para desmanche, caso não haja interesse em mantê-lo.



Ainda de acordo com o tenente-coronel, quando um veículo mostra um nível significativo de desgaste ou representa um risco imediato à saúde ou à segurança, a avaliação técnica pode acelerar o processo de remoção, encurtando o intervalo entre a identificação e a retirada.



Ações contínuas

As atividades da iniciativa DF Livre de Carcaças ocorrem de forma ininterrupta durante todo o ano, com a colaboração integrada da SSP-DF, Polícia Militar, Detran-DF, Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) e administrações regionais.



A iniciativa da Secretaria de Segurança Pública mostra um aumento em comparação a 2024 e visa prevenir a dengue e reduzir a criminalidade; descubra como solicitar o serviço na sua área.Em 2025, o Governo do Distrito Federal (GDF) ampliou seus esforços na operação DF Livre de Carcaças, removendo 1.259 veículos abandonados de vias públicas no Distrito Federal. Este número supera o registrado em 2024, quando foram retiradas 1.150 carcaças das ruas, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF).Durante o ano, 2.055 ações foram realizadas, abrangendo vistorias programadas e atendimentos a denúncias feitas pela população. Dentre esse total, 61% resultaram na remoção efetiva de veículos inservíveis, seja pela retirada voluntária do proprietário após notificação ou pelo recolhimento direto para o pátio do Departamento de Trânsito (Detran-DF). Os restantes 39% referem-se a pedidos duplicados ou a veículos retirados antes que as equipes chegassem ao local.A operação foca na minimização de riscos à segurança e à saúde pública. Veículos abandonados podem servir como abrigo para atividades criminosas e também se transformar em focos do mosquito que transmite a dengue, além de atrair pragas urbanas, como roedores.