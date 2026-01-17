Outra estratégia de expansão foi o aumento do limite de crédito por tomador nas linhas financiadas por repasses (FCO, Fungetur, Finep, BNDES). O valor máximo foi elevado de R$ 2 milhões para R$ 5 milhões, ampliando o acesso a empresas de médio porte. No período de 2019 a 2025, esta linha totalizou cerca de R$ 12,7 milhões em empréstimos.



No setor agropecuário, a linha Produtor Empreendedor continuou a crescer. Entre 2019 e 2025, foram contratados cerca de R$ 17 milhões, com R$ 5,14 milhões apenas em 2025, em 91 operações que resultaram na criação e manutenção de mais de 90 empregos.



A participação da GoiásFomento na implementação de políticas sociais também ganhou importância. A agência financia 21 programas sociais do governo estadual, beneficiando aproximadamente 4 milhões de pessoas. Em 2025, o movimento financeiro totalizou R$ 1,27 bilhão.



No ano de 2025, a agência também lançou o programa GoiásFomento Até Você, que oferece atendimento itinerante aos municípios por meio de uma van equipada para contratação de crédito diretamente nos locais, facilitando o acesso ao financiamento e reduzindo a necessidade de deslocamentos.



Expansão digital

Para 2026, a principal iniciativa é o Pequi Digital, a primeira plataforma pública de serviços financeiros digitais do Brasil.



Criado em colaboração com uma fintech, o projeto visa à construção de um marketplace que possibilitará o acesso ao crédito e a uma variedade de serviços financeiros através de um aplicativo, diminuindo custos operacionais e aumentando a capacidade de atendimento.



A agência também planeja expandir o programa GoiásFomento + Municípios, com a expectativa de atingir 30% dos municípios goianos, apoiando as prefeituras na organização financeira e no desenvolvimento de projetos que possam transformar as economias locais.



Uma nova evolução na construção é o Crédito Verde, que foca na criação de ativos ambientais certificados com base na preservação de florestas e em práticas sustentáveis. Essa iniciativa tem o objetivo de incluir Goiás na pauta de finanças climáticas e de reforçar projetos que estejam em sintonia com as tendências globais de investimento sustentável.

