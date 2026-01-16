A programação visa proporcionar atividades esportivas, recreativas e de lazer durante o recesso escolar, promovendo hábitos saudáveis, a interação social e o aproveitamento dos espaços públicos destinados ao esporte.



Os alunos com deficiência são orientados a se dirigir ao Centro Olímpico e Paralímpico de sua escolha para efetuar a inscrição diretamente na coordenação do CPD da unidade.



As inscrições podem ser feitas de forma presencial nos COPs ou através dos links correspondente: COP Brazlândia, COP Estrutural, COP Parque da Vaquejada, COP Recanto das Emas, COP Sobradinho e COP Setor O.



Nos COPs Riacho Fundo, Samambaia e São Sebastião, a Colônia de Férias ocorrerá de 26 a 30 de janeiro. As inscrições estão abertas até o dia 23 de janeiro, pelo link disponibilizado. Nos COPs Gama, Santa Maria e Planaltina, as inscrições serão feitas através de um QR Code disponível nas unidades.

A Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF) apresenta, entre os dias 26 e 29 de janeiro, e em alguns centros até o dia 30 de janeiro. A Colônia de Férias 2026 nos Centros Olímpicos e Paralímpicos (COPs). Este projeto é destinado a crianças e jovens de 4 a 17 anos, tanto alunos já inscritos nos COPs quanto membros da comunidade em geral.