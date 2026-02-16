O trabalho dos fiscais ocorre em colaboração com:

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT);

Polícia Rodoviária Estadual (PRE);

Polícia Rodoviária Federal (PRF);

Polícia Militar de Goiás (PMGO), com a qual a AGR mantém um convênio.





Para garantir uma viagem mais segura, a coordenadora de fiscalização da AGR aconselha os passageiros:

adquirirem suas passagens com antecedência;

chegarem mais cedo na rodoviária no dia da viagem;

se certificarem de que tanto a empresa quanto o veículo estão devidamente regularizados e supervisionados pela agência.





As empresas que oferecem serviços regulares possuem uma estrutura de atendimento nos terminais rodoviários, cumprem os horários estabelecidos e fornecem o suporte necessário aos usuários.





Sobre transporte clandestino

Este ano, a AGR já confiscou e retirou do circulação 12 veículos que realizavam o transporte irregular de passageiros em Goiás.



Em 2025, os fiscais inspecionaram 5.521 veículos e emitiram 1.501 autos de infração devido a irregularidades no transporte, além de 180 remoções de veículos clandestinos para pátios públicos conveniados.



Para registrar reclamações sobre o transporte intermunicipal de passageiros durante o Carnaval, os usuários podem se comunicar com a Ouvidoria da AGR pelo e-mail ouvidoria.agr@goias.gov.br ou através de um formulário disponível no site goias.gov.br/agr/ouvidoria.



Após a Quarta-feira de Cinzas (18/02), denúncias e reclamações também poderão ser feitas pelo call center (0800 704 3200) ou pelo WhatsApp 62 98480 7353.

